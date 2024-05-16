Famagusta – Κυριακή (19/5): Ο Μάικλ ζητά εξηγήσεις από την θετή του μητέρα

Αυτή την Κυριακή, 19 Μαΐου, η συναρπαστική σειρά «Famagusta» επιστρέφει με ένα νέο, καθηλωτικό επεισόδιο γεμάτο ανατροπές. Τι θα αποκαλύψει η έρευνα για το μυστηριώδες ατύχημα; Πώς θα επηρεάσουν οι νέες αποκαλύψεις τις σχέσεις των πρωταγωνιστών;

Κυριακή 19/5, επεισόδιο 14

Ο Μάικλ με αφορμή το ντοκιμαντέρ, έρχεται πιο κοντά με την Χριστίνα και τον Αντρέα. Η Σοφία επιστρέφει στην Κύπρο για να αναθερμάνει τη σχέση της με τον γιο της. Ο Μάικλ αυτή την φορά είναι πιο διαλλακτικός μαζί της.

Της ζητά εξηγήσεις που εκείνη δεν είναι διατεθειμένη να δώσει, ενώ συνεχίζει να είναι απορροφημένος από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες που ακούει μέσα από το ντοκιμαντέρ.

Αυτή τη φορά μια γυναίκα περιγράφει πως κατά την εισβολή είδε τον μικρό αδερφό της να εκτελείται μπροστά στα μάτια της, βιάστηκε, αναγκάστηκε σε έκτρωση και εξοστρακίστηκε από την κοινωνία καταλήγοντας πόρνη και ναρκομανής.

Η Σιμώνη, μέσα στις τύψεις για την παράνομη σχέση της, φεύγει για αποστολή στο Σουδάν. Η Μαριάννα αποκαλύπτει την εγκυμοσύνη της στους γονείς της, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Ο Παύλος με την Ιφιγένεια και τον Αντρίκο πάνε ταξίδι στην Αθήνα, όμως η ασθένεια δεν του επιτρέπει να περάσει ξέγνοιαστα.

«Famagusta», νέο επεισόδιο Κυριακή 19 Μαΐου, στις 22:40 στο MEGA.

