Φαίη Σκορδά για γαϊδουράκια στην Ύδρα: «Αυτή η εικόνα δεν 2026 – Είναι λες και το έκαναν επίτηδες»

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι εικόνες που ήρθαν στο φως από την Ύδρα, όπου ζώα καταγράφηκαν να μεταφέρουν βαριά φορτία στο πλαίσιο γυρισμάτων νέας κινηματογραφικής παραγωγής με τον Μπραντ Πιτ.

Το ζήτημα τέθηκε προς συζήτηση στην εκπομπή Buongiorno, με τη Φαίη Σκορδά να εκφράζει δημόσια τη θέση της και να υποδέχεται στο στούντιο την Τατιάνα Παπαμόσχου, ηθοποιό και διαχειρίστρια της «Γαϊδουροχώρας».

Η παρουσιάστρια, σχολιάζοντας τις επίμαχες εικόνες από το νησί, ανέφερε: «Εκτιμώ πάρα πολύ το ότι έχετε πρώτα από όλα μία λογική και δεν μένετε σε μία εικόνα και στο viral της, αλλά το βλέπετε με λογική. Υπάρχει ο νόμος, τι να κάνουμε. Ας δούμε όμως τι μπορεί να γίνει για την ποιότητα αυτών των ζώων.

Αυτή η εικόνα είναι λες και είναι εικόνα του σκηνικού και την κάνανε επίτηδες για να παίξει στη δεκαετία του ’80. Δεν είναι εικόνα 2026. Εάν μιλάμε λοιπόν και για τουρισμό, κατανοούμε ότι υπάρχει ένας νόμος, αλλά αυτή η εικόνα είναι εικόνα ’80. Πάει παράλληλα με τη δραχμή…».

Από την πλευρά της, η Τατιάνα Παπαμόσχου επισήμανε ότι το φαινόμενο δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, τονίζοντας: «Αυτή η εικόνα υπάρχει καθημερινά, όχι επειδή την είδαμε εμείς σήμερα».

Νωρίτερα είχε διευκρινίσει: «Είναι γνωστό ότι τα ζώα αυτά εργάζονται στην Ύδρα, είναι νόμιμη η εργασία τους. Καλώς ή κακώς ακόμα υπάρχει η ανάγκη τους. Για εμάς εδώ, το ζητούμενο δεν είναι αν τα χρησιμοποιούμε ακόμα για να βοηθήσουν στα κουβαλήματα, αλλά είναι το πώς τα χρησιμοποιούμε και ποια είναι η ζωή τους και ποια είναι η εξασφάλιση που μπορεί να παρέχει.

Η πολιτεία κανονικά θα έπρεπε να έχει πολύ πιο αυστηρούς κανόνες, να επιτηρούνται οι κανόνες. Ο κανόνας υπάρχει που είναι το 20% του βάρους τους και μιλάμε για ζώα που πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι υγιή και στην κατάλληλη ηλικία. Αυτό πρέπει κάποιος να πάει και να ζυγίσει το βάρος που κουβάλησε το συγκεκριμένο μουλάρι. Είναι μουλάρια αυτά που βλέπουμε τώρα».

Η συζήτηση ανέδειξε τόσο το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση ζώων εργασίας στην Ύδρα όσο και τα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και την εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων.