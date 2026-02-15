Eurovision – Sing for Greece 2026: Έβαλε τα κλάματα μετά τη νίκη του ο Akylas – Οι συγκινητικές στιγμές με τη μητέρα του
Απίστευτες εικόνες
O Akylas με το τραγούδι «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο στην Βιέννη της Αυστρίας.
Ο εκρηκτικός καλλιτέχνης σάρωσε στις τρεις ψηφοφορίες και πήρε το «χρυσό εισιτήριο» μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα του.
Παράλληλα κάλεσε στην σκηνή και την μητέρα του, η οποία είναι το στήριγμα του και η γυναίκα που όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος του δίνει δύναμη.
Πως ψήφισαν οι επιτροπές και ο κόσμος
Η διεθνής επιτροπή έδωσε 1 βαθμό στη Stefi, 2 στους Koza Mostra, 3 στη Mikay, 4 στον Styliano, 5 στην Alexandra Sieti, 6 στον Good job Nicky, 7 στον Zaf, 8 στη Marseux, 10 στην Evangelia και στον Akyla 12. H ελληνική επιτροπή έδωσε 1 βαθμό στη Mikay, 2, Evangelia, 3 στους Koza Mostra, 4 στην Alexandra Sieti, 5 στον D3lta, 6 στον Zaf, 7 στον Good job Nicky, 8 στον Styliano, 10 στη Marseux και 12 στον Akyla.
Ακολούθησε η βαθμολογία του κοινού, την οποία ανακοίνωσε η Klavdia. Το κοινό έδωσε 2 βαθμούς στη Rosanna Mailan, 4 στους Κoza Mostra, 6 στον Styliano, 8 στην Alexandra Sieti, 10 στον Zaf, 12 στην Evangelia, 14 στον Marseux, 16 στον D3lta, 20 στον Good job Nicky και 24 στον Akyla.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις