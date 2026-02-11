Eurovision – Sing for Greece 2026: Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τα 7 τραγούδια που θα προκριθούν στον τελικό

Όλα μετρούν αντίστροφα για την Eurovision 2026, με τον Α’ ημιτελικό Sing for Greece για τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας να λαμβάνει χώρα το βράδυ της Τετάρτης (11/2).

Αφότου στην έναρξη της λαμπερής βραδιάς η Klavdia ερμήνευσε με τον δικό της μοναδικό τρόπο το τραγούδι “Asteromata” με το οποίο εκπροσώπησε πέρσι την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού, οι 28 υποψήφιοι ερμήνευσαν τραγούδια από προηγούμενες συμμετοχές της χώρας μας στον διαγωνισμό τραγουδιού που έχουν γίνει viral.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων οι διαγωνιζόμενοι τραγούδησαν τα: “Ωτοστόπ”, “My number One”, “S.A.G.A.P.O.”, “My Secret Combination” κι άλλα, μετατρέποντας την βραδιά σε ένα πάρτι γεμάτο ρυθμό και κέφι. Αμέσως μετά οι τρεις οικοδεσπότες της βραδιάς, Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργος Καπουτζίδης μπήκαν στην σκηνή και στη συνέχεια ξεκίνησε το διαγωνιστικό μέρος.

Δείτε τις εμφανίσεις από τα τραγούδια που διαγωνίστηκαν στον Α’ Ημιτελικό:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

Slipping Away», Niya

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί το show απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, ενώ η ραδιοφωνική κάλυψη γίνεται από το Δεύτερο Πρόγραμμα με τους Μικαέλα Θεοφίλου και Δημήτρη Μεϊδάνη, τη Φωνή της Ελλάδας και το ERT echo.

Μια από τις καινοτομίες της φετινής διοργάνωσης είναι τα πρωτότυπα χιουμοριστικά σκετς που προηγούνται κάθε υποψηφιότητας με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και των ερμηνευτών, προσφέροντας μια πιο χαλαρή νότα στη διαγωνιστική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια του show, οι κάμερες θα μεταφέρονται συνεχώς στο Green room για να καταγράφουν την αγωνία και τις αντιδράσεις των καλλιτεχνών σε πραγματικό χρόνο.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την απευθείας μετάδοση της κλήρωσης για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό, αλλά και τις πρώτες δηλώσεις των νικητών της βραδιάς στον Γιώργο Καπουτζίδη.

Πώς ψηφίζετε;

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας

* Χρέωση: 0,68€ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.

Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το κοινό θα μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας 210 947 2166 της Newsphone Hellas.

** Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω της online πλατφόρμας, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

Συνδέεστε στο sfg.vote. Μπορείτε να ψηφίσετε από μία φορά δίνοντας έως και 10 ψήφους με τη χρήση κάθε τραπεζικής κάρτας. Κάθε τραπεζική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Μπορείτε να δώσετε 10 ψήφους σε έναν καλλιτέχνη ή μπορείτε να μοιράσετε τους ψήφους σας σε περισσότερους καλλιτέχνες.

Χρέωση: 0,68€ ανά online vote με μέγιστο σύνολο 10 ψήφους ανά τραπεζική κάρτα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ισχύοντες φόροι.