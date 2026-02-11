Eurovision 2026: H εντυπωσιακή ερμηνεία της Klavdia στον Α’ ημιτελικό του “Sing for Greece”

Στην έναρξη του πρώτου ημιτελικού του “Sing for Greece” για την ανάδειξη του καλλιτέχνη και του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026, η Klavdia σε ένα εντυπωσιακό act ερμήνευσε την Asteromata.

Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας με την επιβλητική της εμφάνιση και τις φωνητικές της ικανότητες συνεπήρε τους παρευρισκόμενους και το τηλεοπτικό κοινό, ενώ αμέσως μετά ξεκίνησε το διαγωνιστικό μέρος.