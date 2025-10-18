Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ένταση στο GNTM: Ο Λάκης Γαβαλάς «άναψε» κατά τη διάρκεια της κριτικής

Ο γνωστός σχεδιαστής διέκοψε τον Άγγελο Μπράτη

Σφοδρή ένταση ξέσπασε στην κριτική επιτροπή του GNTM κατά την αξιολόγηση της φωτογράφισης ενός διαγωνιζόμενου, με πρωταγωνιστές τον Λάκη Γαβαλά και τον Άγγελο Μπράτη.

Όταν ο Άγγελος Μπράτης προσπάθησε να παρέμβει, ο γνωστός σχεδιαστής τον διέκοψε έντονα λέγοντας: «Άγγελε, μη μιλήσεις, δεν τελείωσα».

Ο Έντι Γαβριηλίδης προσπάθησε να υπερασπιστεί τον διαγωνιζόμενο, υποστηρίζοντας ότι η πόζα του ήταν σωστή και ερμηνευτική, ωστόσο ο Γαβαλάς επέμεινε: «Δεν έχει κανένα δρασκελισμό ιδιαίτερο». Αργότερα, οι τόνοι ηρέμησαν και η κριτική συνεχίστηκε.

