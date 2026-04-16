Ο Δήμος Βερύκιος αποκάλυψε στο «Happy Day» τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μυλωνάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η Τίνα Μεσσαροπούλου είχε στείλει ένα προσωπικό μήνυμα στον υφυπουργό μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν το δυσάρεστο περιστατικό.

Η αποκάλυψη αυτή έγινε με αφορμή την έντονη αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει νωρίτερα για τον Μακάριο Λαζαρίδη κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο Δήμος Βερύκιος περιέγραψε με λεπτομέρειες το παρασκήνιο της επικοινωνίας, συνδέοντας την ένταση της στιγμής με τα όσα διαδραματίστηκαν στον αέρα.

Όλα όσα είπε ο Δήμος Βερύκιος

«Η Τίνα είναι πάνω απ’ όλα ρεπόρτερ. Μου έλεγε χθες στο νοσοκομείο ότι την ώρα που κάναμε τη συζήτηση για τον Μακάριο, σήκωσε το τηλέφωνό της και έστειλε μήνυμα στον Γιώργο για τον Μακάριο και εκείνος της απάντησε: “όλα καλά, τίποτα καμία εξέλιξη”.

Δεν προλαβαίνω να σταματήσω εγώ για να το πει, και της στέλνουν το μήνυμα ότι ο Γιώργος λιποθύμησε. Έγιναν όλα γρήγορα.

Ήταν ο άνθρωπος που έπαιρνε πάνω του όλη την δυσαρέσκεια όλη την οργή των δυσαρεστημένων βουλευτών, Υπουργών. Τον Παύλο Μαρινάκη τον έχει ο Μητσοτάκης για την μόστρα, την δουλειά όμως του Μαρινάκη την έκανε ο Μυλωνάκης», είπε ο Δήμος Βερύκιος.

Τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη δύσκολη μάχη του Γιώργου Μυλωνάκη

Μουδιασμένη είπε την πρώτη καλημέρα τους τηλεθεατές του Happy Day στον Alpha το πρωί της Πέμπτης 16/4 η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μιλώντας για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο κ. Μυλωνάκης ύστερα από τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη χθες Τετάρτη 15/4 νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με την κατάστασή του να θεωρείται κρίσιμη, αλλά ελεγχόμενη.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής του Alpha, έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στην απουσία της συζύγου του Γιώργου Μυλωνάκη Τίνας Μεσσαροπούλου, η οποία βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του.

«Είναι μια δύσκολη ημέρα για το Happy Day και για εμάς γιατί ένας από τα μέλη της ομάδας μας δεν είναι σήμερα μαζί μας. Η Τίνα. Έχετε σίγουρα δει στις ειδήσεις για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της, ο Γιώργος Μυλωνάκης. Δίνει μια πολύ σοβαρή μάχη για τη ζωή του και η Τίνα μας είναι στο πλευρό του. Είμαστε από το πρώτο λεπτό κοντά της και συναισθηματικά και ουσιαστικά και πνευματικά. Σήμερα που είμαστε εδώ μας λείπει και θέλουμε να της ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση. Να ευχηθούμε και στην ίδια καλή δύναμη γιατί και εκείνη περνάει πολύ δύσκολες ώρες», είπε στην έναρξη της σημερινής εκπομπής η Σταματίνα Τσιμτσιλη.

«Εχθές ήμασταν εδώ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής χτύπησε το τηλέφωνο της και έφυγε κατευθείαν, ενώ δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Προσπαθήσαμε να μην φανεί η απουσία της, μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ήμασταν στο πλευρό της στον Ευαγγελισμό, αλλά δεν θέλω να μπω σε καμία λεπτομέρεια για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου για αυτές είναι λεπτομέρειες πολύ προσωπικές. Θα αρκεστώ στο να πω περαστικά, και καλή δύναμη. Και τον Γιώργο τον ξέρω προσωπικά γιατί όπως ξέρετε είμαστε μια δεύτερη οικογένεια.

Είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και αυτό που ελπίζουμε είναι να τα καταφέρει και να βγει νικητής από αυτή τη μάχη που δίνει. Η Τίνα είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και εύχομαι πραγματικά να είναι δυνατή και να σταθεί στο πλευρό του άντρα της και των παιδιών της. Ας κάνουμε όλοι μαζί μια προσευχή να ξεπεραστεί όλο αυτό σύντομα», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

