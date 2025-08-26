Deal: Πότε κάνει πρεμιέρα στον ALPHA με τον Γιώργο Θαναηλάκη – Δείτε το νέο trailer (vid)
Οι παίκτες είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν με τον μυστηριώδη «τραπεζίτη»
Το τηλεπαιχνίδι που έγινε φαινόμενο, το «Deal», είναι έτοιμο να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς δέκτες, φέρνοντας μαζί του την αγωνία, την τύχη και φυσικά, τον μοναδικό του οικοδεσπότη, τον Γιώργο Θαναηλάκη. Ο παρουσιαστής ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Alpha, και είναι έτοιμος να υποδεχτεί ξανά τους παίκτες στο στούντιο για το παιχνίδι της ζωής τους.
Η μεγάλη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου, στις 17:45. Νέα επεισόδια και νέοι παίκτες είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν με τον μυστηριώδη «τραπεζίτη», με μόνο στόχο να φύγουν από το πλατό με το μεγάλο ποσό.
Η ανακοίνωση του Alpha για το Deal
Ο Γιώργος Θαναηλάκης συνεχίζει και την επόμενη σεζόν να δίνει ρυθμό και ενέργεια στο πιο απρόβλεπτο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης. Η επιτυχημένη συνεργασία του παρουσιαστή με τον Alpha ανανεώνεται και επιβεβαιώνει πως είναι ένα… «Deal» απολύτως επιτυχημένο!
Ο Γιώργος Θαναηλάκης με τη ζεστή επικοινωνία, το αστείρευτο χιούμορ και το χαρακτηριστικό του γέλιο, έδωσε νέα πνοή στο παιχνίδι και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παικτών και των τηλεθεατών.
Η ανανέωση αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και επιτυχίας.
Η επόμενη σεζόν στον Alpha δεν υπόσχεται — συνεχίζει με σιγουριά.
Δείτε παρακάτω το trailer:
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις