Δάφνη Μπόκοτα: Η συγκινητική έκπληξη από τον γιο της για τα κοινά τους γενέθλια – «Δεν το περίμενα!»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε η Δάφνη Μπόκοτα στον «αέρα» της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 5 Μαρτίου, με αφορμή τα γενέθλιά της. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δέχτηκε μια απρόσμενη έκπληξη από τους συνεργάτες της, η οποία την άφησε κυριολεκτικά άφωνη, καθώς δεν περίμενε την εξέλιξη που θα είχε η γιορτινή ημέρα στο πλατό.

Κατά τη διάρκεια της ροής του προγράμματος, η ομάδα της εκπομπής θέλησε να τιμήσει τη συνεργάτιδά της με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Η συγκινητική έκπληξη από τον γιο της

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν ξαφνικά στο πλατό εμφανίστηκε ο γιος της, Νίκος Κοσώνας, κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων. Η παρουσία του αιφνιδίασε ευχάριστα τη Δάφνη Μπόκοτα, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.

Λίγο αργότερα, η ίδια ευχαρίστησε δημόσια τους συναδέλφους της για την όμορφη χειρονομία, αποκαλύπτοντας ότι την ίδια ακριβώς ημέρα έχει γενέθλια και ο γιος της.

«Εγώ την μητέρα μου δεν την έχω ζήσει στην τηλεόραση. Έζησα το break της, γι’ αυτό και την απολαμβάνω τώρα. Επειδή δεν ήμουν παρών όλα αυτά τα χρόνια, δεν καταλαβαίνω τι έχει κάνει. Τώρα θέλω να την ζήσω που είναι σε αυτό ξανά», είπε ο γιός της για την Δάφνη Μπόκοτα.

Λίγα λόγια για τον Νίκο Κοσώνα

Ο Νίκος Κοσώνας είναι ένας ανερχόμενος Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή δραματική σειρά του Mega, «Η Γη της Ελιάς», ενσαρκώνοντας τον ρόλο του Μιλτιάδη.

Αν και το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από την τηλεόραση, η πορεία του χαρακτηρίζεται από μια συνειδητή προσπάθεια εξέλιξης στον χώρο της υποκριτικής, καθώς διαθέτει πλέον σημαντική εμπειρία και στο θέατρο.

Παρόλο που αρχικά ξεκίνησε σπουδές στο τμήμα Φυσικής, αποφάσισε να τις εγκαταλείψει για χάρη του θεάτρου, μια επιλογή για την οποία δηλώνει απόλυτα δικαιωμένος.

Αυτή την περίοδο ξεχωρίζει με τη συμμετοχή του στην παράσταση «Ο κύριος Ζυλ», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου.