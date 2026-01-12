Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι νικητές της λαμπερής βραδιάς – Θρίαμβος για «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence»
Ποιοι ηθοποιοί ξεχώρισαν για τις ερμηνείες τους
Με την απαιτούμενη λάμψη απονεμήθηκαν και φέτος οι Χρυσές Σφαίρες, με την τελετή να διεξάγεται στο Beverly Hilton του Λος Άντζελες και να συγκεντρώνει σχεδόν σύσσωμο το Χόλιγουντ.
Οικοδέσποινα της φετινής τελετής του θεσμού της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ, η οποία απένειμε τις Χρυσές Σφαίρες σε καλλιτέχνες και παραγωγές του κινηματογράφου και της τηλεόρασης χωρίς ιδιαίτερες παρεκκλίσεις από τα προγνωστικά.
Η φετινή τελετή ανέδειξε τις ταινίες και τις σειρές που ξεχώρισαν με τον «Hamnet» να φεύγει με το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Δράμα και το «One Battle After Another» να κερδίζει το βραβείο στην κατηγορία κωμωδία/μιούζικαλ, συνοδευόμενη από τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Σεναρίου για τον Πολ Τόμας Άντερσον.
Την ίδια ώρα, η Jessie Buckley (Hamnet) και ο Wagner Moura (The Secret Agent) ξεχώρισαν στις δραματικές ερμηνείες, ενώ η Rose Byrne και ο Timothée Chalamet έλαμψαν όπως αναμενόταν στις κατηγορίες Μιούζικαλ/Κωμωδία.
Ακολουθούν οι νικητές στις σημαντικότερες κατηγορίες στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία διεξήχθη χθες Κυριακή 11/1.
Η ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another) απέσπασε τα περισσότερα βραβεία της βραδιάς–τέσσερα, ανάμεσά τους καλύτερης κωμωδίας και σκηνοθεσίας (Πολ Τόμας Άντερσον).
Ταινίες
Καλύτερο δραματικό φιλμ: Hamnet
Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ/κωμωδία: «Η μια μάχη μετά την άλλη»
Καλύτερου ηθοποιού σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent)
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοθέ Σαλαμέ, Marty Supreme
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα» (If I Had Legs I’d Kick You)
Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ, «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value)
Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τιάνα Τέιλορ, «Η μια μάχη μετά την άλλη»
Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «Η μια μάχη μετά την άλλη»
Καλύτερη ξένη ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία)
Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners
Καλύτερη ταινία ανιμέισον: KPop Demon Hunters
Τηλεόραση
Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία: Adolescence
Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt
Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus
Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks
Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence
Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex
Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand Up Comedy: Ρίκι Ζερβέ, Mortality
Καλύτερο podcast: Good hang with Amy Poehler
Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλη λίστα με τους υποψήφιους και τους νικητές
- Καλύτερη ταινία – δράμα
- Frankenstein
- Hamnet – WINNER
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Καλύτερη ταινία – μιούζικαλ ή κωμωδία
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another – WINNER
- Καλύτερος ηθοποιός σε ταινία – δράμα
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent – WINNER
- Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me from Nowhere
- Καλύτερη ηθοποιός σε ταινία – δράμα
- Jessie Buckley, Hamnet – WINNER
- Jennifer Lawrence, Die My Love
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Julia Roberts, After the Hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry, Baby
- Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – μιούζικαλ ή κωμωδία
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- The Studio – WINNER
- Καλύτερη τηλεοπτική μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεοπτική ταινία
- Adolescence – WINNER
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend
- Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – δράμα
- The Diplomat
- The Pitt – WINNER
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
- Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – δράμα
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Severance
- Helen Mirren, MobLand
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus – WINNER
- Καλύτερη κωμική σειρά στην τηλεόραση
- Bill Maher, Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein, Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart, Kevin Hart: Acting My Age
- Kumail Nanjiani, Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality – WINNER
- Sarah Silverman, Sarah Silverman: Postmortem
- Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – Β’ ρόλος
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescence – WINNER
- Hannah Einbinder, Hacks
- Catherine O’Hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
- Καλύτερη ταινία – μη αγγλόφωνη
- It Was Just an Accident
- No Other Choice
- The Secret Agent – WINNER
- Sentimental Value
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
- Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters – WINNER
- Little Amélie
- Zootopia 2
- Καλύτερος σκηνοθέτης
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another – WINNER
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Hamnet
- Κινηματογραφική επιτυχία και επιτυχία στο box office
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Sinners – WINNER
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
- Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία
- Claire Danes, The Beast in Me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long Bright River
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying for Sex – WINNER
- Robin Wright, The Girlfriend
- Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεοπτική ταινία
- Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence – WINNER
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast in Me
- Καλύτερος ηθοποιός σε ταινία – μιούζικαλ ή κωμωδία
- Timothée Chalamet, Marty Supreme – WINNER
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung-hun, No Other Choice
- Jesse Plemons, Bugonia
- Καλύτερη ηθοποιός σε ταινία – μιούζικαλ ή κωμωδία
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You – WINNER
- Cynthia Erivo, Wicked: For Good
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
- Καλύτερο σενάριο – ταινία
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another – WINNER
- Ronald Bronstein, Josh Safdie, Marty Supreme
- Ryan Coogler, Sinners
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident
- Eskil Vogt, Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, Hamnet
- Καλύτερη πρωτότυπη μουσική – ταινία
- Alexandre Desplat, Frankenstein
- Ludwig Göransson, Sinners – WINNER
- Jonny Greenwood, One Battle After Another
- Max Richter, Hamnet
- Hans Zimmer, F1
- Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι
- Dream as One, Avatar: Fire and Ash
- Golden, KPop Demon Hunters – WINNER
- I Lied to You, Sinners
- No Place Like Home, Wicked: For Good
- The Girl in the Bubble, Wicked: For Good
- Train Dreams, Train Dreams
- Καλύτερο podcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler – WINNER
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First
- Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – μιούζικαλ ή κωμωδία
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio – WINNER
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
- Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – δευτερεύων ρόλος
- Owen Cooper, Adolescence – WINNER
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- Ashley Walters, Adolescence
- Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – μιούζικαλ ή κωμωδία
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks – WINNER
- Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – δράμα
- Sterling K Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt – WINNER
- Καλύτερος ηθοποιός σε δευτερεύοντα ρόλο σε ταινία
- Benicio del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, One Battle After Another
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value – WINNER
- Καλύτερη ηθοποιός σε δευτερεύοντα ρόλο σε ταινία
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, One Battle After Another – WINNER
