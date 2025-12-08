Χρυσές Σφαίρες 2026: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες των βραβείων – Πότε θα γίνει η απονομή

Οι υποψηφιότητες για την 83η απονομή των Χρυσών Σφαιρών 2026 έγιναν γνωστές σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στις 15:15 ώρα Ελλάδος, με τους ηθοποιούς Marlon Wayans και Skye P. Marshall να αναλαμβάνουν τον ρόλο των παρουσιαστών της ανακοίνωσης. Η τελετή απονομής μεταφέρεται φέτος στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου.

Η μεγάλη βραδιά των Χρυσών Σφαιρών έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα). Η παρουσιάστρια Νίκι Γκλέιζερ, η οποία είχε αποσπάσει θετικές κριτικές το 2025, επιστρέφει στη σκηνή, ενώ η διοργάνωση θα μεταδοθεί ξανά ζωντανά στις ΗΠΑ από το CBS και το Paramount+.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Οι Χρυσές Σφαίρες προσθέτουν κατηγορία «Καλύτερου Podcast» από το 2026

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες των βραβείων

Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Τηλεόραση (Δράμα)

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική – Ταινία

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgard – Sentimental Value

Καλύτερο Τραγούδι – Ταινία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Dream As One – Avatar: Fire and Ash | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen

Golden – KPop Demon Hunters | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick

I Lied To You – Sinners | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

No Place Like Home – Wicked: For Good | Stephen Schwartz

The Girl In The Bubble – Wicked: For Good | Stephen Schwartz

Train Dreams – Train Dreams | Nick Cave, Bryce Dessner

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος – Τηλεόραση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Owen Cooper – Adolescence

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Jason Isaacs – The White Lotus

Tramell Tillman – Severance

Ashley Walters – Adolescence

Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

It Was Just An Accident – France

No Other Choice – South Korea

The Secret Agent – Brazil

Sentimental Value – Norway

Sirāt – Spain

The Voice of Hind Rajab – Tunisia

Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ηθοποιός – Τηλεόραση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Carrie Coon – The White Lotus

Erin Doherty – Adolescence

Hannah Einbinder – Hacks

Catherine O’Hara – The Studio

Parker Posey – The White Lotus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Καλύτερο Σενάριο – Ταινία

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Sinners

Jafar Panahi – It Was Just an Accident

Eskil Vogt & Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao & Maggie O’Farrel – Hamnet

Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)

Adam Brody – Nobody Wants This

Steve Martin – Only Murders in the Building

Glen Powell – Chad Powers

Seth Rogen – The Studio

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μίνι Σειρά, Ανθολογία, Τηλεοπτική Ταινία)

Jacob Elordi – The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti – Black Mirror

Stephen Graham – Adolescence

Charlie Hunnam – Monster: The ED Gein Story

Jude Law – Black Rabbit

Matthew Rhys – The Beast in Me

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Τηλεόραση (Δράμα)

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Severance

Helen Mirren – Mobland

Bella Ramsey – The Last Of Us

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μιούζικαλ, Κωμωδία)

Kristen Bell – Nobody Wants This

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μίνι Σειρά, Ανθολογική Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία)

Claire Danes – The Beast in Me

Rashida Jones – Black Mirror

Amanda Seyfried – Long Bright RIver

Sarah Snook – All her Fault

Michelle Williams – Dying for Sex

Robin Wright – The Girlfriend

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ηθοποιός – Ταινία

Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Sentimental Value

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Teyana Taylor – One Battle After Another

Καλύτερος Σκηνοθέτης – Ταινία

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – It Was Just An Accident

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloe Zhao – Hamnet

Καλύτερη δραματική σειρά

The Diplomat – Netflix

The Pitt – HBO Max

Pluribus – Apple TV

Severance – Apple TV

Slow Horses Apple TV

The White Lotus – HBO Max

Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Κινηματογραφική Ταινία (Μιούζικαλ, Κωμωδία)

Timothée Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-Hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Ταινία (Μιούζικαλ, Κωμωδία)

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: For Good

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Καλύτερη Μιούζικαλ ή Κωμική Σειρά

Abbott Elementary – ABC

The Bear – FX on Hulu

Hacks – HBO Max

Nobody Wants This – Netflix

Only Murders in the Building – Hulu

The Studio – Apple TV

Καλύτερο κινηματογραφικό box office

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Καλύτερο podcast

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First

Καλύτερη ερμηνεία σε stand-up comedy στην τηλεόραση

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem

Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Ταινία (Δράμα)

Joel Edgerton – Train Dreams

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Ταινία (Δράμα)

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After The Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Καλύτερη Ταινία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Καλύτερη Ταινία (Δράμα)

Frankenstein

Hamnet

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Values

Sinners