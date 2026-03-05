Χαμός στον «αέρα» της εκπομπής του Ευαγγελάτου – «Θέλετε να γίνετε viral προφανώς»

Χαμός επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης 5/3 κατά τη διάρκεια της εκπομπής Live News του MEGA με παρουσιαστή τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν, όταν υπήρξε συζήτηση με τον καθηγητή στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, Νικόλα Κοσματόπουλο, ο οποίος όταν πήρε τον λόγο είπε στον έμπειρο παρουσιαστή ότι «θέλετε να γίνετε viral», με τον Νίκο Ευαγγελάτο να του απαντάει ότι «δεν έχω την ανάγκη να γίνω viral. Δεν έχω ανάγκη εσάς αν θέλω να γίνω viral».

Αφορμή στάθηκε, ο χαρακτηρισμός που ήταν γραμμένο ότι ο κ. Κοσματόπουλος είναι «καθηγητής που υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς».

Στη συνέχεια, η ένταση συνεχίστηκε με τον Κοσματόπουλο να τονίζει ότι «λέτε ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Πάρτε το πίσω. Δεν έχετε κανένα κόστος στην Ελλάδα για αυτά που λέτε. Είστε ηθικός υπεύθυνος για την καταστροφή των χωρών της Μέσης Ανατολής… Είστε επικίνδυνος».

Νικόλας Κοσματόπουλος: «Κάνει επίθεση αντί να ξεστραβωθεί»

Λίγο αργότερα, ο καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, Νικόλας Κοσματόπουλος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook στάθηκε στην ένταση που είχε με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Ευχαριστω από καρδιάς για τα πάμπολλα μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης μετά το σημερινό Ροντέο με τον Ευαγγελάτο (ελπίζω να μπορέσω να τα απαντήσω όλα κάποια στιγμή).

Εχω πολλά και διάφορα συναισθήματα για αυτό που έγινε ειδικά την ώρα που ο Λίβανος δέχεται εισβολή από το γενοκτονικό κράτος και η κυβέρνηση του σπρώχνει την χώρα στον εμφύλιο.

Θα προσπαθήσω μόνο να καταγράψω μερικά πράγματα εν βρασμώ.

Αυτός ο …. δημοσιογραφος έκανε μια σειρά από προσβλητικές ενέργειες τόσο απέναντι στο κοινό του, το λειτούργημα και στον καλεσμένο.

Καταρχάς με παρουσίασε ως “Έλληνας καθηγητής που στηρίζει το ιρανικό καθεστώς” – κάτι που ουδέποτε είπα. Αυτή η “ιδιότητα” επίσης απλουστεύει την κατάσταση και με στοχοποιεί τόσο επαγγελματικά όσο και φυσικά. Είναι επικίνδυνη πρακτική και πρέπει να καταδικαστεί.

Θέλησε προφανώς να φανατίσει το κοινό του και να με πετάξει στα λιοντάρια.

Δεν είπα ποτέ ότι είμαι υπέρμαχος του καθεστώτος γιατί δεν μου πεφτει λόγος. Αυτό που είπα είναι ότι είμαι εναντίον του πολέμου, ότι ο πόλεμος είναι παράνομος, ότι το Ιράν έχει δικαίωμα να αμυνθεί κι ότι το Ισραήλ πρέπει να ηττηθεί.

Ξαναλέω η στάση μου είναι ότι δεν μου πέφτει λόγος για το καθεστώς στο Ιράν αλλά σίγουρα δεν πέφτει σε εκείνον.

Αλλά πέρα από αυτό. Ο άνθρωπος αυτός νοιάζεται για τους απανταχού ελληνες μας λέει. Πονάει η καρδούλα για την διασπορά και την ομογένεια.

Έτσι συμπεριφέρεται στον μοναδικό έλληνα καθηγητή πολιτικής σε όλη την αραβόφωνη μέση ανατολή? Μήπως είναι ενδεικτικό ποιον τελικά υποστηρίζει?

Έπειτα, είναι δημοσιογράφος. Έχει μπροστα του έναν άνθρωπο που μιλάει ελληνικά (και αραβικά, και αγγλικά, και γαλλικά και γερμανικά και ισπανικα σορρυ) και ζει για χρόνια και διδάσκει στο κορυφαίο πανεπιστημιο της μέσης ανατολής, με έρευνα κι πάμπολλα αρθρα κι ένα βιβλιο.

Αντί να ρωτήσει να “ξεστραβωθεί” κάνει καταμέτωπο επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα.

Έχω μείνει σοκαρισμένος εδώ και ώρες. Ήξερα ότι δεν είναι “δημοσιογράφος” αλλά τέτοιο βαθμό εξαθλίωσης δεν περίμενα ούτε από τον Ευαγγελάτο.