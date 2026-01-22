Bugonia: Η παράξενη επιστημονική φαντασία του Λάνθιμου που έφτασε στα Όσκαρ

Η ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου πρωταγωνιστεί ξανά στα Όσκαρ, με την Έμμα Στόουν να είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες και το έργο θεωρείται φαβορί για την απόσπαση τουλάχιστον ενός χρυσού αγαλματιδίου.

Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς, που εξερευνά θέματα όπως η πίστη, η ατομική ευθύνη και η κοινωνία. Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν «συνωμοσιολόγο» που απαγάγει μια διευθύνουσα σύμβουλο φαρμακευτικής εταιρείας, πείθοντας τον εαυτό του ότι πρόκειται για εξωγήινη που σκοπεύει να καταστρέψει τη Γη.

Η ταινία αποτελεί ριμέικ της νοτιοκορεατικής ταινίας «Save the Green Planet» και διακρίνεται από την «παρανοϊκή» αισθητική του Λάνθιμου, κερδίζοντας θετικές κριτικές για το μαύρο χιούμορ της.

Η παγκόσμια πρεμιέρα της έγινε στο πλαίσιο του βασικού διαγωνιστικού τμήματος του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας στις 28 Αυγούστου 2025, ενώ κυκλοφόρησε στους αμερικανικούς κινηματογράφους από την Focus Features στις 24 Οκτωβρίου 2025. Στην Ελλάδα βγήκε στις αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου 2025, με τους κριτικούς να επισημαίνουν τις ερμηνείες των Πλέμονς και Στόουν.

Η παράξενη αυτή σαγηνευτική σάτιρα επιστημονικής φαντασίας ακολουθεί δύο νέους, παγιδευμένους στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας, οι οποίοι απάγουν την ισχυρή CEO μιας εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινο πλάσμα που σχεδιάζει την καταστροφή της Γης. Οι δύο νέοι υποστηρίζουν ότι οι χημικές ουσίες της εταιρείας ευθύνονται για την εξαφάνιση των μελισσών (Colony Collapse Disorder) και για την επιδείνωση της υγείας της μητέρας του ενός.

Την κρατούν αιχμάλωτη σε ένα υπόγειο, όπου ο Teddy τη βασανίζει ψυχολογικά και σωματικά – ακόμη και ξυρίζοντάς της το κεφάλι, καθώς πιστεύει ότι μέσω των μαλλιών της επικοινωνεί με το μητρικό σκάφος – απαιτώντας να ομολογήσει την εξωγήινη ταυτότητά της πριν από μια επικείμενη σεληνιακή έκλειψη.

Η ταινία φαίνεται να συνδυάζει το παράλογο του «Κυνόδοντα» (Dogtooth), την ειρωνική βία του «Αστακού» (The Lobster) και τον υπαρξιακό τρόμο του «Ο Μπο Φοβάται» (Beau Is Afraid) του παραγωγού Άρι Άστερ.

Το «Bugonia» δεν είναι απλώς άλλη μία arthouse ταινία. Αποτελεί το επόμενο βήμα ενός δημιουργού που στο εξωτερικό έχει πλέον καθιερωθεί ως σταρ – ενός Έλληνα που απέδειξε ότι το παράξενο μπορεί να γίνει mainstream, χωρίς να χάσει την ουσία του.