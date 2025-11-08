Απόλυτος κυρίαρχος το «Σόι Σου» στην prime time της Παρασκευής – Άγγιξε το 35,4%
Αναλυτικά τα 15' ποσοστά τηλεθέασης
Το «Σόι Σου» επέστρεψε με νέο κύκλο επεισοδίων μετά από έξι χρόνια και το βράδυ της Παρασκευής (07.11) κατάφερε να διατηρήσει τα εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε στην πρεμιέρα του.
Η σειρά του ALPHA κατάφερε να αγγίξει την κορυφή της τηλεθέασης και στο δυναμικό κοινό και στο Γενικό Σύνολο σημειώνοντας 30,4% και 30,2% αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα 15′ ποσοστά τηλεθέασης:
- 27,8%
- 28,2%
- 30,9%
- 30,1%
- 35,4%
- 29,2%
- 33,8%
- 28,0%
Η κατάταξη των προγραμμάτων στο δυναμικό κοινό:
Το σόι σου: 30,4%
Ο Γιατρός: 14,6%
GNTM: 11,7%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: 11,2%
Γη της Ελιάς: 9,5%
Hotel Elvira: 5,4%
Στην πίεση: 1,5%
Η κατάταξη των προγραμμάτων στο γενικό σύνολο:
Το σόι σου: 30,2%
Γη της Ελιάς: 19,6%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: 13,9%
Ο Γιατρός: 13,8%
GNTM: 9,2%
Hotel Elvira: 8,1%
Στην πίεση: 2,2%
