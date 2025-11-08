Απόλυτος κυρίαρχος το «Σόι Σου» στην prime time της Παρασκευής – Άγγιξε το 35,4%

Το «Σόι Σου» επέστρεψε με νέο κύκλο επεισοδίων μετά από έξι χρόνια και το βράδυ της Παρασκευής (07.11) κατάφερε να διατηρήσει τα εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε στην πρεμιέρα του.

Η σειρά του ALPHA κατάφερε να αγγίξει την κορυφή της τηλεθέασης και στο δυναμικό κοινό και στο Γενικό Σύνολο σημειώνοντας 30,4% και 30,2% αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα 15′ ποσοστά τηλεθέασης:

27,8%

28,2%

30,9%

30,1%

35,4%

29,2%

33,8%

28,0%

Η κατάταξη των προγραμμάτων στο δυναμικό κοινό:

Το σόι σου: 30,4%

Ο Γιατρός: 14,6%

GNTM: 11,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: 11,2%

Γη της Ελιάς: 9,5%

Hotel Elvira: 5,4%

Στην πίεση: 1,5%

Η κατάταξη των προγραμμάτων στο γενικό σύνολο:

Το σόι σου: 30,2%

Γη της Ελιάς: 19,6%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: 13,9%

Ο Γιατρός: 13,8%

GNTM: 9,2%

Hotel Elvira: 8,1%

Στην πίεση: 2,2%