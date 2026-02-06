Άννα Λιβαθυνού: Η πρώτη ανάρτηση μετά την απομάκρυνσή της από το «Καλημέρα Ελλάδα» – «Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε ό,τι κι αν γίνει»

Η Άννα Λιβαθυνού προχώρησε προχώρησε σήμερα (06.02) στην πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά την αιφνίδια αποχώρησή της από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία φέτος εμφανιζόταν στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στη μακροβιότερη πρωινή ενημερωτική εκπομπή, βρέθηκε εκτός εκπομπής μετά την απόφαση των υπευθύνων του σταθμού, καθώς το νέο τηλεοπτικό δίδυμο δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των νούμερων τηλεθέασης. Τη θέση της πήρε ο Στέφανος Σίσκος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από αρκετές εβδομάδες, η Άννα Λιβαθυνού ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για την αγάπη και τα μηνύματα στήριξης που της έστειλαν, γράφοντας:

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας και τα όμορφα και ζεστά μηνύματά σας.

Να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Ό,τι κι αν γίνει! Την αγάπη μου».

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτηση της δημοσιογράφου μετά την αποχώρησή της από την εκπομπή, η οποία είχε προκαλέσει αίσθηση στον τηλεοπτικό χώρο.