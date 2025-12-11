Άννα Κανδαράκη: Η συγκινητική ανάρτηση μετά την εξομολόγηση για τον καρκίνο – «Αξίζω άραγε τόση αγάπη;»

Η φετινή ονομαστική εορτή της Άννας Κανδαράκη ήταν ιδιαίτερη, καθώς έλαβε πλήθος ευχών μετά τη δημόσια αποκάλυψη της μάχης που δίνει με τον καρκίνο. Η ίδια ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει βαθιά τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που της έδειξε μέσω μιας νέας, συγκινητικής ανάρτησης.

Τι έγραψε στην νέα ανάρτησή της

«Μια διαφορετική γιορτή. Πλημμυρισμένη με αγάπη και αγκαλιές, αλλιώτικες αυτή τη φορά. Μητρικές. Με κουβέντες καρδιάς. Και εγώ μια κοιτώ ψηλά με ευγνωμοσύνη και μια χαμηλά. Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;

Πάντα όμως με το βλέμμα μπροστά. Για το σήμερα και το αύριο που υπόσχομαι σε σας, μα και σε μένα αυτή τη φορά, ότι θα ναι καλύτερο. Με την αγάπη μου όλη, για την καθεμία και τον καθένα, ξεχωριστά. Προχωράμε», γράφει στην ανάρτησή της η Άννα Κανδαράκη.

Η ανάρτηση της Άννας Κανδαράκη στο Instagram: