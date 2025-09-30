ALPHA: Οι «Τρομεροί γονείς» έρχονται από το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 20:00 και θα… μεγαλουργήσουν!

Δύο γονείς. Τρία παιδιά. Μια τρομερή οικογένεια! Είναι οι «Τρομεροί γονείς» και έρχονται στους δέκτες μας από το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00.

Η οικογενειακή κωμωδία του Alpha έρχεται να μας χαρίσει όχι μόνο γέλιο και συγκίνηση, αλλά και ρεαλιστικές καθημερινές οικογενειακές καταστάσεις!

Η Ναταλία και ο Στέφανος, ο Στέφανος και η Ναταλία, είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι μέσα στην τρέλα, τις αγωνίες, και την καθημερινότητα. Είναι γύρω στα 45, παντρεμένοι και ισορροπούν μεταξύ οικογενειακής ζωής και επαγγελματικών υποχρεώσεων κρατώντας πάντα αναμμένη τη φλόγα του έρωτά τους!

Ο Στέφανος είναι σεναριογράφος και η Ναταλία είναι στέλεχος σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Έχουν γονείς, φίλους, γείτονες και κυρίως έχουν παιδιά… Τρία αγόρια που τους κάνουν δύσκολη και χαρούμενη τη ζωή. Τον Θωμά, που πάει Β’ Λυκείου και πρέπει σιγά σιγά να σοβαρευτεί, τον Ερμή που όταν παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο, τρέμουν για το τί θα ακούσουν πάλι, και τον μικρό Άλεξ που η ευφυία του γίνεται πολλές φορές επικίνδυνη.

Η ανατροφή τριών αγοριών δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά κι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τυχαίο ζευγάρι. Τους έχουμε εμπιστοσύνη, θα μεγαλουργήσουν. Μιλάμε για τους… Τρομερούς γονείς!

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παραγωγή: Primavisione

Τρομεροί γονείς! Σαν εκείνους κι εμείς!

Πρεμιέρα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 20:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα.

Δείτε τα απολαυστικά trailer: