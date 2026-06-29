Το Ιράν διαψεύδει τις τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Ντόχα – “Δεν έχει προγραμματιστεί κάτι για αυτή την εβδομάδα”

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί δήλωσε σήμερα Δευτέρα 29/6 ότι δεν έχουν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα συναντήσεις των τεχνικών ομάδων εργασίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Καμία τεχνική συνάντηση ομάδων εργασίας δεν έχει προβλεφθεί [να διεξαχθεί] αυτή την εβδομάδαν», ανέφερε χαρακτηριστικά,κάνοντας λόγο για «εσφαλμένες» πληροφορίες.

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Η δήλωση, που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ήρθε λίγες ώρες ύστερα από δημοσίευμα του Reuters, που ανέφερε ότι τα τεχνικά κλιμάκια των δύο χωρών επρόκειτο να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα για να προχωρήσουν στην εφαρμογή του πρόσφατου μνημονίου κατανόησης.

Επίσης, χθες, Κυριακή 28/6 ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, είχε αναφέρει ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν».

Ανέφερε ακόμη ότι οι αντιπρόσωποί τους προγραμματίζεται πλέον να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο, Τρίτη, για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

«Ξεπαγώνουν» 6 δισ. κεφάλαια του Ιράν

Κι ενώ αυξάνεται η αβεβαιότητα ως προς το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, γνωστοποίησε πως μετά την άρση των κυρώσεων επί του πετρελαίου και των πετροχημικών στο πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 6 εκ των 12 εκατ. δολαρίων που παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευτούν και θα επιστραφούν στο Ιράν.

Τα κεφάλαια δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται δεσμευμένα στο εξωτερικό και θα μπορούσαν με το «ξεπάγωμά» τους να στηρίξουν την οικονομία του βρίσκονται στο επίκεντρο των ειρηνευτικών συνομιλιών εβδομάδων.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα «παγωμένα» ιρανικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, σε Κίνα, Ιράκ, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Κατάρ.

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Τα κεφάλαια αυτά προέρχονται κυρίως από έσοδα εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου που δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν στη χώρα λόγω κυρώσεων, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή πυρηνική συμφωνία το 2018 και την επαναφορά αυστηρών περιορισμών.

Πρώτη συνεδρίαση Ιράν – Ομάν

Στο μεταξύ, το Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση της κοινής επιτροπής για τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δήλωση Ιρανού αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών.

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Ο Γκαριμπαμπάντι ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι η συνάντηση έλαβε χώρα στη Μουσκάτ, όπου οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών του Κόλπου, καθώς και για τη μελλοντική διαχείριση των Στενών.

Οπως σημείωσε, η συζήτηση βασίστηκε στην προσωρινή συμφωνία που υπεγράφη νωρίτερα αυτόν τον μήνα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.