Άγιος Έρωτας – Τρίτη (16/12): Ο Μαρκόπουλος δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν

Στην κρίσιμη δικαστική αναμέτρηση της σειράς «Άγιος Έρωτας» την Τρίτη (16/12), οι εξελίξεις κορυφώνονται με τον Μαρκόπουλο να δηλώνει κατηγορηματικά αθώος απέναντι στις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Η στάση του αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο ακροατήριο, ανατρέποντας τις ισορροπίες και δημιουργώντας νέα δεδομένα για την έκβαση της δίκης.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Χάρη πως είναι ο πραγματικός του πατέρας και τον προειδοποιεί ότι η Χριστίνα ετοιμάζεται να ομολογήσει ψευδώς πως σκότωσε την Κατρίν. Ο Χάρης, μαζί με την Ειρήνη, προσπαθούν μάταια να τη μεταπείσουν.

Η Χλόη επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο στο σπίτι του, γεγονός που προκαλεί τον προβληματισμό της Φανής. Ο Κλεάνθης, αποφασισμένος να εκδικηθεί τον Παύλο, προμηθεύεται όπλο. Η Άννα κάνει ακόμη μία απόπειρα να εκφράσει στην Ελένη τα συναισθήματά της, όμως η προσπάθειά της πέφτει στο κενό.

Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τη Σοφία στο κρατητήριο και με έκπληξη διαπιστώνει πως η ψυχική της υγεία έχει κλονιστεί. Ο εισαγγελέας απορρίπτει το αίτημα αποφυλάκισης του Παύλου και η δίκη του ξεκινά κανονικά, προς ικανοποίηση του Νικηφόρου.

Κι ενώ ο Παύλος δείχνει πιο σίγουρος από ποτέ ότι θα αθωωθεί, η Θάλεια και ο Κυριάκος ανησυχούν για την έκβαση μιας δίκης που προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των κατοίκων της Στέρνας.

Δείτε παρακάτω το trailer: