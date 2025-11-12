Άγιος Έρωτας – Τετάρτη (12/11): Η Χριστίνα περνά τις πρώτες της δύσκολες ώρες στη φυλακή

Συνεχίζονται οι δραματικές εξελίξεις στη σειρά «Άγιος Έρωτας» του ALPHA, με την Χριστίνα να βρίσκεται πλέον στη φυλακή. Στο αποψινό επεισόδιο της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες, εξαιρετικά δύσκολες ώρες του εγκλεισμού της.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Χριστίνα μεταφέρεται στην Άμφισσα, όπου αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής, ενώ ο πατήρ Νικόλαος αποχαιρετά τον μικρό Κυριάκο και ετοιμάζεται να πάει την Πετρούλα στο σανατόριο, προκαλώντας τις υποψίες του Πέτρου για τη σχέση του με τη Χλόη.

Στο νοσοκομείο, η Δώρα αποκαλύπτει στον Παύλο ότι βρήκε ένα ερωτικό γράμμα της Ολυμπίας προς εκείνον, ενώ ο Παύλος εξοργίζεται μαθαίνοντας ότι η Χλόη και ο Αργύρης έφεραν πίσω την μικρή τους κόρη.

Εντωμεταξύ, ο προσφάτως αποφυλακισμένος Χάρης σχεδιάζει να καταγγείλει τον Παύλο για την ψεύτικη εγκυμοσύνη, ενώ η Σοφία συνεχίζει να πολιορκεί την Αναστασία ακολουθώντας το μοχθηρό της σχέδιο.

Παράλληλα, η Θάλεια αναλαμβάνει επίσημα τη διεύθυνση της ΠΑΜΑΡ, ενώ ο Πέτρος εμπλέκει τον Στέφανο στην λαθραία παραλαβή αρωμάτων. Την ίδια ώρα, η κατάσταση της μικρής Ελευθερίας θα προκαλέσει πανικό στη Χλόη, ενώ στο σανατόριο ο πατήρ Νικόλαος θα έχει μια αναπάντεχη γνωριμία.

Δείτε παρακάτω το trailer: