Άγιος Έρωτας – Τετάρτη (11/2): Ο Κυριάκος αρνείται να δεχθεί την αλήθεια της κόρης του
Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο
Οι ισορροπίες στη σειρά «Άγιος Έρωτας» κλονίζονται συθέμελα, καθώς ο Κυριάκος έρχεται αντιμέτωπος με την ωμή αλήθεια της κόρης του και αρνείται πεισματικά να τη δεχθεί. Η Ελένη ανοίγει την καρδιά της στον Κυριάκο για τα συναισθήματά της, όμως η αντίδρασή του είναι σκληρή.
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο
Η Ελένη εξομολογείται την αλήθεια για την Άννα στον Κυριάκο, αλλά η αντίδρασή του έχει άσχημα αποτελέσματα. Η Μάρω λέει στον Νικηφόρο ένα σχέδιο που έχει για να στριμώξουν τον Παύλο, αλλά ο Νικηφόρος το βρίσκει επικίνδυνο.
Ο Γεράσιμος ζητάει από τη Δέσποινα να συναντήσει οπωσδήποτε τη Δώρα. Ο Χάρης έχει μια πολύ δυσάρεστη συνάντηση με τη Σοφία στο Δρομοκαΐτειο κι ο Ηλίας προβληματίζεται και ανησυχεί με τη συμπεριφορά της.
Ο Πέτρος ομολογεί στον Στέφανο ότι ο γάμος του με τη Χλόη περνάει κρίση και εκφράζει τον προβληματισμό του. Κι ενώ ο Παύλος επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τον πατέρα Νικόλαο στο σπίτι του, ένα συμβάν στο ξενοδοχείο τούς ταράζει όλους.
Δείτε παρακάτω το trailer:
