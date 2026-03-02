«Άγιος Έρωτας» – Δευτέρα (2/3): Ο Νικόλαος είναι έτοιμος να αφήσει την Εκκλησία για τη Χλόη

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας», ο πατέρας Νικόλαος είναι αποφασισμένος να αφήσει την Εκκλησία για χάρη του έρωτά του με τη Χλόη. Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές, καθώς η κίνησή του αυτή απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες και να προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Στέρνας.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος συνειδητοποιούν πως η αγάπη τους φτάνει ξανά σε αδιέξοδο, καθώς η ύπαρξη της Ελευθερίας καθιστά αδύνατο τον γάμο τους όσο εκείνος παραμένει ιερέας.

Την ίδια στιγμή, ο Παύλος αιφνιδιάζει τον Αργύρη, καθώς εμφανίζεται μετανιωμένος στο σπίτι του και του προσφέρει το χέρι της Δώρας μαζί με το κτήμα στο Μαύρο Λιθάρι. Η κίνησή του γεννά έντονη καχυποψία στον Αργύρη, ο οποίος ειδοποιεί αμέσως τη Χλόη και τον πατέρα Νικόλαο.

Παράλληλα, ο Κυριάκος συγκρούεται βίαια με την Άννα για τη σχέση της με την Ελένη, ενώ η Ελένη υπερασπίζεται ανοιχτά την επιλογή της, οδηγώντας τη ρήξη με τον πατέρα της στα άκρα. Ο Νικηφόρος, συντετριμμένος από την εξομολόγηση της Άννας πως δεν τον αγαπά πια, αρχίζει να υποψιάζεται απιστία.

Στον αντίποδα όλων αυτών, ο Χάρης και η Αναστασία ετοιμάζονται επιτέλους για τον γάμο τους, ενώ η Χριστίνα επιστρέφει στο σπίτι της και αναθερμαίνει το ειδύλλιό της με τον Αντρέα.

Κι όσο η Θάλεια προσπαθεί να συμπαρασταθεί στον Κυριάκο, ο Παύλος κινείται στο παρασκήνιο, ετοιμάζοντας την αντεπίθεσή του απέναντι στον Γεράσιμο.

