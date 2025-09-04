Άγιος Έρωτας: Από το αγαπημένο Γαλαξίδι ξεκινά ο καθηλωτικός Β’ κύκλος – Εικόνες από τα γυρίσματα

Οι αγαπημένοι μας πρωταγωνιστές και οι συντελεστές της σειράς «Άγιος Έρωτας» επέστρεψαν στο μαγευτικό Γαλαξίδι. Η γραφική ναυτοπολιτεία φιλοξενεί για άλλη μια φορά τα γυρίσματα, αυτή τη φορά για τον δεύτερο, πολυαναμενόμενο κύκλο της σειράς.

Η επιλογή του Γαλαξιδίου δεν είναι τυχαία, καθώς η ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για τη συναρπαστική εξέλιξη της ιστορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο γραφικό λιμάνι και στα σοκάκια, που διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, οι ήρωες που αγαπήσαμε την προηγούμενη σεζόν ζωντανεύουν και πάλι, φέρνοντας μαζί τους νέες ανατροπές.

Διαβάστε επίσης: Άγιος Έρωτας: Η Γιούλικα Σκαφιδά εισβάλλει στη σειρά – Ο ρόλος που θα υποδυθεί

Η επίσημη ανακοίνωση του ALPHA για την σειρά

Το φινάλε γράφτηκε το βράδυ της Τρίτης (8/7) σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση της σεζόν στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 25,7%. Πρωτιά κατέγραψε και στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 17,7%.

Η σειρά ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της όλη τη σεζόν 2024-2025, τόσο στο σύνολο του κοινού με 19,3% όσο και στο δυναμικό κοινό με 15,5%. Ενώ, 1.536.000 τηλεθεατές συντονίζονταν κάθε βράδυ στο σταθερό ραντεβού τους.

Μυστικά, ψέματα, δολοφονίες, πάθη, έρωτες, έντονες συγκρούσεις ήταν τα στοιχεία της πρώτης σεζόν που κέρδισαν τους τηλεθεατές και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον τους.

Μεγαλύτερες ανατροπές και ανεξέλεγκτες εξελίξεις αναμένονται στη δεύτερη σεζόν της σειράς, με νέα μυστικά να αποκαλύπτονται και νέα πρόσωπα να κάνουν την εμφάνισή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καταιγιστικό τρέιλερ, που μεταδόθηκε αμέσως μετά το τελευταίο επεισόδιο και κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις του κοινού, δίνει μια πρώτη γεύση για αυτά που ακολουθούν.

Ένας σεισμός θα χτυπήσει τη Στέρνα, θα σκορπίσει το θάνατο και οι μάσκες θα πέσουν. Οι ήρωες θα αναγκαστούν να βρουν νέες ισορροπίες προκειμένου να επιβιώσουν στη νέα πραγματικότητα, ενώ νέες δυναμικές διαμορφώνονται στη μικρή πόλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κορυφαία καθημερινή, δραματική σειρά της σεζόν, επιστρέφει το φθινόπωρο… Τώρα αρχίζουν όλα!

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από τα γυρίσματα: