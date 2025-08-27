Action News: Για μια ακόμη χρονιά η αλήθεια σε πρώτο πλάνο

Το ACTION 24, με γνώμονα την άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, βάζει τη δημοσιογραφική του σφραγίδα στα Δελτία Ειδήσεων «ACTION NEWS», τοποθετώντας για μια ακόμη χρονιά την αλήθεια σε πρώτο πλάνο!

Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, ο έγκριτος δημοσιογράφος- με πολυετή εμπειρία στα ΜΜΕ- Σωτήρης Ξενάκης αναλαμβάνει κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 19:00 το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ACTION 24, μεταφέροντας όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και τον κόσμο, με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις για ό,τι συμβαίνει στην πολιτική, στην οικονομία και στην κοινωνία.

Το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 13:00 έχει την υπογραφή της Ιωάννα Βάσσου. Μαζί της, όλη η δημοσιογραφική ομάδα του ACTION 24 μας μεταφέρουν τις εξελίξεις, αντικειμενικά, δυναμικά, με γνώση και άποψη.

Η Αθηνά Σούτζου κάθε Παρασκευή αλλά και όλο το ο Σαββατοκύριακο στις 19:00 παρουσιάζει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, ενώ Σάββατο και Κυριακή το μεσημέρι στις 13:00 την σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει η Τζένη Κρουσταλλακίδου.