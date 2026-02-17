60 χρόνια ΕΡΤ – Η ιστορία συνεχίζεται στην ΕΡΤ της νέας εποχής

Η δημόσια τηλεόραση συμπληρώνει 60 χρόνια από την επίσημη έναρξη λειτουργίας της, καθώς εξέπεμψε για πρώτη φορά στις 23 Φεβρουαρίου 1966 και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 μας προσκαλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί το σημαντικό αυτό ορόσημο για τη δημόσια τηλεόραση.

Με σεβασμό στο παρελθόν και βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η δημόσια τηλεόραση τιμά την ιστορική της διαδρομή και συνεχίζει δυναμικά στην ΕΡΤ της νέας εποχής.

Ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, όλα τα κανάλια της ΕΡΤ μεταδίδουν ειδικά αφιερώματα, θεματικές εκπομπές, αλλά και συνεντεύξεις με ανθρώπους που σφράγισαν τη μεγάλη αυτή διαδρομή.

Στις 20:00, διακαναλικά από το ΕΡΤnews, την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την ΕΡΤ3 και την ERT WORLD θα μεταδοθεί μια δίωρη επετειακή εκπομπή με τίτλο «Αφιέρωμα: 60 Χρόνια Δημόσια Τηλεόραση», με τους σημαντικότερους σταθμούς στη 60χρονη διαδρομή της δημόσιας τηλεόρασης από το Αρχείο της ΕΡΤ.

Με πλούσιο και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό από το Αρχείο της ΕΡΤ, το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει μια ιστορική διαδρομή, από την πρώτη παρουσιάστρια στην τηλεόραση Ελένη Κυπραίου έως τη μετάβαση της δημόσιας τηλεόρασης στην ψηφιακή εποχή και στην ενίσχυση της σύγχρονης ενημερωτικής και ψυχαγωγικής παρουσίας της ΕΡΤ.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε εμβληματικές εκπομπές που άφησαν το αποτύπωμά τους στη δημόσια τηλεόραση και όχι μόνο, σε χρονολογίες-σταθμούς και στα σημαντικότερα γεγονότα ανά δεκαετία όπως παρουσιάστηκαν από τα κανάλια της ΕΡΤ, αλλά και στη λειτουργία του 24ωρου ενημερωτικού τηλεοπτικού καναλιού ΕΡΤnews, στο ERTFLIX, στη δορυφορική ERT WORLD, κ.ά.

Στις 22:00, η #Παρέα στην ΕΡΤ1, με τον Γιώργο Κουβαρά, παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη αναμνήσεις, μουσική και εικόνες που άφησαν το αποτύπωμά τους στη ζωή μας. Καλεσμένοι της εκπομπής είναι οι: Μαρία Αλιφέρη, Ρίτα Ασημακοπούλου, Μεγακλής Βιντιάδης, Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος, Ντέπυ Γκολεμά, Μάκης Γιομπαζολιάς, Γιάννης Δημαράς, Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, Αλέξης Κωστάλας, Γιώργος Λιανής, Γιάννης Μαμουζέλος, Δάφνη Μπόκοτα, Μίμη Ντενίση, Ολυμπιάδα Ολυμπίτη, Θανάσης Παπαγεωργίου, Γιώργος Παπαστεφάνου, Φωτεινή Πιπιλή, Πέγκυ Σταθακοπούλου, Παύλος Τσίμας και Κώστας Φέρρης.

Ο καθένας θα μοιραστεί προσωπικές αναμνήσεις και ξεχωριστές εμπειρίες μέσα από βίντεο που αναβιώνουν τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της ΕΡΤ. Τραγούδια από εμβληματικές σειρές της ΕΡΤ ερμηνεύουν η Μαρία Σουλτάτου, ο Αντώνης και Θοδωρής Ξηντάρης και Λίνα Ροδοπούλου.

Από το πρωί της ίδιας ημέρας, οι ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ, «Νωρίς Νωρίς», «Πρωίαν σε Είδον» και «Στούντιο 4», αναδεικνύουν τη σημαντική επέτειο, φιλοξενώντας ειδικά αφιερώματα και συνεντεύξεις, ενώ μια ημέρα νωρίτερα, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, η ψυχαγωγική εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» θα παρουσιάσει ένα ειδικό αφιέρωμα στην μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, την «Αθλητική Κυριακή».

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στις 22:00, στο ΕΡΤnews, η εκπομπή «Press Talk» που παρουσιάζει ο Απόστολος Μαγγηριάδης, σε ένα ειδικό αφιέρωμα, συζητεί με τους καλεσμένους του για τη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με την τηλεόραση, όπως αυτή εξελίχθηκε τα τελευταία 60 χρόνια. Ήταν η κοινωνία που όρισε το περιεχόμενο της τηλεόρασης ή οι δημιουργοί που ήταν μπροστά από αυτήν; Καλεσμένοι στο στούντιο ο Βασίλης Βαμβακάς, η Ντέπυ Γκολεμά, ο Πέτρος Ευθυμίου, η Λιάνα Κανέλλη και ο Παύλος Τσίμας.

Επίσης, από την Καθαρά Δευτέρα το πρωί, όλες οι ενημερωτικές εκπομπές του ΕΡΤnews, «Συνδέσεις», «Newsroom» και «Live now», γιορτάζουν την επέτειο, με αφιερώματα και αναφορές σε εκπομπές που άφησαν το αποτύπωμά τους, αλλά και με συνεντεύξεις με πρόσωπα της δημόσιας τηλεόρασης.

Σχετικά ρεπορτάζ, αλλά και πολλές εκπλήξεις θα μεταδοθούν και από τα δελτία ειδήσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλες δράσεις

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων, η ΕΡΤ προχωρά σε:

Ειδική φωταγώγηση του ιστορικού κτιρίου της ΕΡΤ, στη Ρηγίλλης. Διοργάνωση Open Day στο Ραδιομέγαρο, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους της δημόσιας τηλεόρασης.

Εξήντα χρόνια μετά την πρώτη εκπομπή, η ΕΡΤ συνεχίζει να γράφει ιστορία παραμένοντας πιστή στην αποστολή της, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.