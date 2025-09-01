Μια τραγική είδηση βύθισε στο πένθος την τραγουδίστρια Ζόζεφιν και την οικογένειά της, καθώς η γιαγιά της, μία 91χρονη γυναίκα, έχασε τη ζωή της από πνιγμό σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη, την Κυριακή 31 Αυγούστου. Η απρόσμενη απώλεια έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη, καθώς η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της κάτω από δραματικές συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 91χρονη έκανε το μπάνιο της στη θάλασσα, όταν οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν ξαφνικά. Η θάλασσα άρχισε να αγριεύει και η αιφνίδια μεταβολή προκάλεσε πανικό στην ηλικιωμένη, η οποία αδυνατούσε να επιστρέψει με ασφάλεια στην ακτή. Παρά τις προσπάθειες, τα κύματα ήταν ισχυρότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ζόζεφιν: Απαντά για την προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό από τον Νίνο – «Full time δουλειά» γράφει

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το νερό και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για περισσότερα από είκοσι λεπτά, προσπαθώντας να την επαναφέρουν, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Η 91χρονη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει την Ζόζεφιν και τη μητέρα της, με την απώλεια να είναι ανυπολόγιστη.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η τραγουδίστρια και η οικογένειά της βρίσκονται στο επίκεντρο της συμπαράστασης φίλων, συναδέλφων και θαυμαστών, που εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για το ανεπανόρθωτο γεγονός.

Η Ζόζεφιν με την γιαγιά της: