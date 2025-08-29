Ζόζεφιν: Απαντά για την προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό από τον Νίνο – «Full time δουλειά» γράφει

Η Ζόζεφιν, λίγους μήνες μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον Νίνο, απάντησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, επιβεβαιώνοντας πως έχει επιλέξει να μείνει μόνη της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έδωσε τέλος στις φήμες και τις εικασίες, απαντώντας σε ερώτηση θαυμαστή της στο Instagram.

Σε ένα Q&A (ερωτήσεις-απαντήσεις) που πραγματοποίησε, η Ζόζεφιν ρωτήθηκε για τη σχέση της. Η απάντησή της ήταν λιτή, αλλά γεμάτη νόημα: «1 χρόνο τώρα…ούτε σύντροφος, ούτε φλερτ. Full time δουλειά & πνευματική εξέλιξη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ζόζεφιν: Γενέθλια για την τραγουδίστρια – Αυτή είναι η ηλικία και το πραγματικό της όνομα

Η Ζόζεφιν και ο Νίνο ήταν ζευγάρι για περίπου 1,5 χρόνο, με την τραγουδίστρια να δηλώνει στο παρελθόν πόσο ερωτευμένη ήταν.

Πρόσφατα, όμως, η ίδια αναφέρθηκε στον χωρισμό τους, δηλώνοντας ότι «τελείωσε και είμαστε σε new chapter», κάτι που σημαίνει ότι η σχέση τους έχει πλέον λήξει και η ίδια βρίσκεται σε μια νέα φάση της ζωής της.

Η απάντηση της Ζόζεφιν για την προσωπική της ζωή: