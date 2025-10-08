Ζέτα Δούκα: «Η καταδίκη του Γιώργου Κιμούλη ήταν μια μεγάλη νίκη στη μήνυση που είχα καταθέσει»

Μετά την ετυμηγορία του περασμένου Ιουλίου, κατά την οποία ο Γιώργος Κιμούλης κρίθηκε ένοχος για ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση, η Ζέτα Δούκα μίλησε ανοιχτά για τη δικαστική διαδικασία που έφερε στο φως τις καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά στο θέατρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Κιμούλης καταδικάστηκε μετά από μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του η Ζέτα Δούκα, η οποία τον είχε κατηγορήσει για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Καλεσμένη στην σημερινή εκπομπή του «Buongiorno», η Ζέτα Δούκα αναφέρθηκε στο αίσθημα δικαίωσης μετά την απόφαση, τονίζοντας το βάρος του να διεκδικείς την αλήθεια σου απέναντι σε ένα τόσο ισχυρό πρόσωπο.

«Το καλοκαίρι είναι σαν να έγινε πριν από 3 χρόνια, είναι σαν να ήταν ένα καλοκαίρι χωρίς Αύγουστο, ο Αύγουστος δεν υπήρξε ποτέ. Σχετικά με την μήνυση που κερδίσαμε, βγήκε ο δικηγόρος μας και τοποθετήθηκε, αλλά αφού μας δίνετε την ευκαιρία, όντως, ήταν μια πρώτη μεγάλη νίκη στην πιο δύσκολη μήνυση που είχα καταθέσει εγώ προς τον μάρτυρά του για ψευδορκία και στον κύριο Κιμούλη για ηθική αυτουργία», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Ήταν ο μόνος του μάρτυρας, ο οποίος καταθέτοντας κάποια πράγματα στην τελευταία φάση της αγωγής που μας έχει κάνει, είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι. Και του κατέθεσα μήνυση για ψευδορκία και για ηθική αυτουργία στον κύριο Κιμούλη, μια δίκη, μια μήνυση η οποία κερδήθηκε, πανηγυρικός, και οι δύο δικάστηκαν σε 20 μήνες φυλακή και σε 3.000 χρηματικό πρόστιμο», εξήγησε η Ζέτα Δούκα σε άλλο σημείο.

