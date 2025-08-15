Βούλα Πατουλίδου: “Βλέπω μάτια που δεν είναι πια εδώ” – Συγκινεί η ανάρτηση 17 ημέρες μετά τον θάνατο του συζύγου της

Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση που έκανε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου η Βούλα Πατουλίδου, η οποία πριν από 17 ημέρες έχασε τον σύζυγό της.

Στην ανάρτησή της, η Ολυμπιονίκης αναφέρεται στις ψυχές που έχουν φύγει, όπως αυτή του αγαπημένου της συζύγου, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη.

«Παναγιά μου, γλυκοφιλούσα!!! Πόσους καημούς και αγωνίες φορτώνεσαι καθημερινά ! Κάθε φορά που σηκώνω το βλέμμα μου προς την Παναγία Σουμελά ανταμώνοντας το βλέμμα Της, δεν βλέπω απλώς την εικόνα Της. Βλέπω χιλιάδες μάτια – μάτια ψυχών ,που πέρασαν πριν από εμάς, μάτια που κράτησαν ζωντανή την πίστη, τη γλώσσα, την ελπίδα, όταν γύρω μας κυριαρχούσε το σκοτάδι, η σιωπή του ξεριζωμού και η κραυγή του αφανισμού!

Μάτια που δεν είναι πια εδώ… αλλά νιώθεις να σε ακολουθούν, να σε συνοδεύουν… σε κάθε βήμα, σε κάθε ανάσα. Κανένα της παιδί δεν ξέχασε ποτέ η Παναγία Σουμελά ! Έψαχνε πάντα τα σκορπισμένα κομμάτια των παιδιών της ,να τα φροντίσει , ώστε να μην γίνουν τροφή για τα όρνια!!!

Και ‘γώ, όπως όλοι , στέκομαι μπροστά Της με την καρδιά μου γυμνή, γεμάτη ευγνωμοσύνη και περηφάνια.

Γιατί η Παναγία Σουμελά δεν είναι απλώς ένας τόπος , είναι το καντήλι της πίστης , που φωτίζει την ψυχή και κρατά ζωντανή κάθε ανάμνηση, κάθε αγάπη που δεν λησμονάτε ποτέ. Είναι ο φάρος που φωτίζει τη σκοτεινή μας νύχτα, η αγκαλιά που χωράει πατρίδες, όνειρα, ανθρώπους κι ας έχουν περάσει πια στα ουράνια.

Εκεί, μπροστά Της, νιώθεις πως η έλλειψη… μεταμορφώνεται σε δύναμη, και η μνήμη… γίνεται φλόγα που καίει ζωντανή, προσευχή που δεν ξεχνιέται ποτέ».

Δείτε την ανάρτηση της Βούλας Πατουλίδου στο Instagram: