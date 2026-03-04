Βίβιαν Κοντομάρη: Η τραυματική εμπειρία με τον 15χρονο γιο της – «Συμβουλευτήκαμε και ψυχολόγο»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και τη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη παραχώρησε η ηθοποιός Βίβιαν Κοντομάρη.

Η αγαπημένη «Μπέλα» από το «Σόι σου» μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα, τις προκλήσεις της εφηβείας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τον 15χρονο γιο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ο ερχομός του παιδιού της άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητές της, τονίζοντας: «Το παιδί είναι ό,τι πιο σημαντικό μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Μετατοπίζονται όλα και είναι το παιδί και η δουλειά. Με διακρίνει μια υπερβολή ως μητέρα.

Αν χτυπούσε λίγο, εγώ έκλαιγα. Όταν όμως γινόταν κάτι σοβαρό, όπως μια φορά που χρειάστηκε να τον πάμε στο νοσοκομείο, εκεί όλη η υπερβολή είχε εξαφανιστεί. Τώρα ο γιος μου έχει κλείσει τα 15, είμαστε στην εφηβεία και είναι δύσκολο».

Όπως ανέφερε, παρά την έντονη συναισθηματική της φύση, στα πραγματικά δύσκολα καταφέρνει να παραμένει ψύχραιμη και σταθερή, λειτουργώντας ως στήριγμα για το παιδί της. Η περίοδος της εφηβείας, ωστόσο, φέρνει νέες προκλήσεις, με την ίδια να προσπαθεί να βρίσκεται διαρκώς δίπλα του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε τον γιο της, όταν έγινε μάρτυρας ενός βίαιου ξυλοδαρμού συνομηλίκου του. «Στον γιο μου συνέβη κάτι που τον τάραξε πάρα πολύ και αυτό ήταν όταν είδε να ξυλοκοπούν ένα παιδί μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών. Το παιδί εκείνο πήγε στο νοσοκομείο. Έχουμε συμβουλευτεί και ψυχολόγο», αποκάλυψε, επισημαίνοντας πως η στήριξη ειδικού κρίθηκε απαραίτητη για τη διαχείριση του τραυματικού γεγονότος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Βίβιαν Κοντομάρη μίλησε και για τη σχέση της με την εικόνα της, παραδεχόμενη: «Στη ζωή μου δεν είμαι κοκέτα. Τα κιλά με ταλαιπωρούν πολύ. Κάνω δίαιτα όλη μέρα και το βράδυ τρώω. Θέλω να χάσω πέντε κιλά, θέλω να αδυνατίσω».