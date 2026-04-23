Μάγδα Τσαγγάνη: Παραμένει στο νοσοκομείο μετά από χειρουργείο – «Δεν έχω χρήματα για κέντρο αποκατάστασης»

Η Μάγδα Τσαγγάνη παραμένει νοσηλευόμενη για 13η ημέρα μετά από ένα σοβαρό ατύχημα στην Αίγινα που της προκάλεσε κάταγμα ισχίου. Αν και η επέμβαση από τον γιατρό της ήταν επιτυχής, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” πως αδυνατεί να καλύψει το κόστος για τη μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης.

Όπως εξήγησε η ίδια, αν και μπορεί πλέον να κάνει κάποια βήματα με τη βοήθεια ειδικού στηρίγματος, η πλήρης ανάρρωσή της απαιτεί εξειδικευμένη φροντίδα την οποία δεν μπορεί να πληρώσει.

Η οικονομική της στενότητα καθιστά αναγκαία την παράταση της παραμονής της στο νοσοκομείο, μέχρι να βρεθεί μια λύση για τη συνέχεια της θεραπείας της.

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες, η αγαπημένη ηθοποιός δεν στερείται αγάπης, καθώς πολλοί συνάδελφοι και φίλοι στέκονται έμπρακτα στο πλευρό της.

Τι είπε η ηθοποιός για την κατάσταση της υγείας της

«Ήμουν στην Αίγινα, το έπαθα Μεγάλη Πέμπτη. Είδαν ότι ήταν σοβαρή η κατάστασή μου και έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω στην Αθήνα ή στον Πειραιά να εγχειριστώ. Οι εξετάσεις δείξανε κάταγμα ισχίου. Χειρουργήθηκα από έναν υπέροχο γιατρό τη Δευτέρα του Πάσχα…

Μου είπαν ότι πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω αυτά τα περισσευούμενα χρήματα να τα δώσω για έναν μήνα. Σηκώνομαι με το “πι” και περπατάω αλλά πρέπει να ξαπλώνω κιόλας.

Ήρθαν πολλοί συνάδελφοί μου να με δουν. Πρώτα απ’ όλα τα αδέλφια μου, ο Σωτήρης Τζεβελέκος και η Εύη Θεοχάρη. Με πήρε και η Άννα Φόνσου τηλέφωνο αν χρειάζομαι κάτι, να της το πω. Της είπα ότι δε χρειάζομαι τίποτα», είπε η Μάγδα Τσαγγάνη για την υγεία της.

Θυμίζουμε ότι η Μάγδα Τσαγγάνη οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο μετά από ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα στον δεξιό μηρό. Η πτώση της στάθηκε η αφορμή για την εσπευσμένη εισαγωγή της στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στην απαραίτητη επέμβαση.