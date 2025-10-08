Βίκυ Βολιώτη: «Φοβόμουν ότι θα γίνει κάτι και θα χάσω το παιδί μου»

Για τις φοβίες που είχε ως προς το μεγάλωμα του παιδιού της μίλησε η ηθοποιός Βίκυ Βολιώτη το πρωί της Τετάρτης (08.10) στην εκπομπή του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη.

«Να χτυπήσω ξύλο, δεν έχει συμβεί κάτι μέχρι στιγμής στην υγεία της Άννας που να με κλονίσει τόσο πολύ οπότε δεν το έχω ζήσει αυτό το άγχος. Στην προοπτική, βέβαια, αγχώνομαι αλλά με αγχώνουν πιο πολύ άλλα πράγματα. Το τι θα γίνει, πως θα είναι, πως θα ‘ναι χαρούμενη», ανέφερε.

«Όταν ήταν μικρή, είχα πάρα πολύ τον φόβο της αρπαγής. Του να την χάσω. Αυτό νομίζω πως είναι αυτό που φοβόμουν πιο πολύ από όλα. Δηλαδή το να χάνεις το παιδί, να μην ξέρεις που είναι και τι κάνει. Αυτό για μένα ισούται με τρέλα», πρόσθεσε.