Βίκυ Καγιά: Οι λόγοι που αποχώρησε από το STAR – «Γιατί να κάτσω να ασχοληθώ με μια τοξικότητα;»

Η Βίκυ Καγιά παραχώρησε συνέντευξη στο «Buongiorno» και τη Φαίη Σκορδά, όπου αναφέρθηκε στους λόγους της απομάκρυνσής της από την τηλεόραση, τονίζοντας πως ζητά ειλικρίνεια και ευθύτητα από τους συνεργάτες της.Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι αυτή η ανάγκη για καθαρές σχέσεις συχνά παρεξηγείται, επηρεάζοντας τις επαγγελματικές της επιλογές.

Παράλληλα, η Βίκυ Καγιά, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, αναφέρθηκε στους συγκεκριμένους λόγους που την οδήγησαν στην αποχώρηση από το κανάλι STAR και την τηλεοπτική δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Βίκυ Καγιά: «Έκανα βήματα πίσω για να βρω τον εαυτό μου» (Βίντεο)

«Όταν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, θέλω να καταλάβω τι συμβαίνει. Πιστεύω ότι είμαι καλή φίλη… Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα για μένα, είναι ότι στους φίλους μου δίνω όλο μου τον εαυτό. Όταν σε αγαπάω και είσαι μέσα στο σπίτι μου και στη ζωή μου, δίνω όλο μου τον εαυτό, χωρίς ατζέντα. Οι πραγματικοί μου φίλοι είναι από τα παλιά, είναι μαμάδες παιδιών και είναι άνθρωποι μέσα από τη μόδα που έχουμε συνυπάρξει», είπε αρχικά η Βίκυ Καγιά.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Και συνήθως είναι αυτοί οι άνθρωποι που σου λένε και την αλήθεια, δε σε χαϊδεύουν, είναι οι αληθινοί φίλοι. Θέλω τρόπο να ακούω την αλήθεια, αλλά θέλω να ακούω μόνο την αλήθεια. Μου αρέσει η αλήθεια, και μου αρέσει να είσαι ευθύς. Όπως είμαι κυριολεκτική, έτσι θέλω να είναι και οι άλλοι μαζί μου και να μου λένε αυτό που σκέφτονται».

«Τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου για πάρα πολλούς λόγους. Κοιμάμαι ήσυχη το βράδυ. Δεν έβλαψα κανέναν. Δε στέρησα ποτέ από κανέναν το δικαίωμα να υπάρχει, να λάμψει και να φτιάξει την πορεία και τη ζωή του. Δεν επιβλήθηκα ποτέ στο κανάλι και στους συνεργάτες μου με κανέναν τρόπο… Δεν έχω μέσα μου πικρία», τόνισε επίσης η Βίκυ Καγιά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: