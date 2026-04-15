Βίκυ Καγιά: Οι φήμες χωρισμού από τον Ηλία Κρασσά, η απώλεια του πατέρα της & το μόντελινγκ από 14 ετών

Η Βίκυ Καγιά, το κορίτσι που κατέκτησε τις πασαρέλες από την τρυφερή ηλικία των 14 ετών, βρίσκεται σήμερα σε μια από τις πιο ιδιαίτερες καμπές της ζωής της. Η ίδια καλείται να αντιμετωπίσει τις επίμονες φήμες που κυκλοφορούν για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Ηλία Κρασσά, ενώ παράλληλα απολαμβάνει τη ζωή της μακριά από την τηλεόραση.

Η ηλικία, η καταγωγή & οι σπουδές

Η Βίκυ Καγιά γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1978 στην Αθήνα και μεγάλωσε στη γειτονιά του Πολυδρόσου στο Μαρούσι, ενώ σήμερα είναι 47 ετών.

Από μικρή ηλικία, η καθημερινότητά της μοιραζόταν ανάμεσα στις σχολικές υποχρεώσεις της και την έντονη επιθυμία της για δημιουργία, μέχρι που η τύχη τής χτύπησε την πόρτα σε ηλικία μόλις 14 ετών, όταν ένας κυνηγός ταλέντων την ανακάλυψε τυχαία στον δρόμο.

Αυτή η στιγμή αποτέλεσε την αφετηρία για μια λαμπρή καριέρα, καθώς πριν ακόμα ενηλικιωθεί, είχε ήδη αρχίσει να πρωταγωνιστεί σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες και εξώφυλλα περιοδικών στην Ελλάδα.

Αν και το αρχικό της πλάνο μετά το σχολείο περιλάμβανε σπουδές στη Γερμανία, η ραγδαία άνοδός της στον χώρο της μόδας την οδήγησε στο Παρίσι στα 19 της χρόνια, όπου και άρχισε να εργάζεται επαγγελματικά σε διεθνές επίπεδο.

Η εμπειρία της στις μητροπόλεις της μόδας, όπως η Νέα Υόρκη και το Μιλάνο, λειτούργησε ως το δικό της «πανεπιστήμιο», δίνοντάς της τις γνώσεις και την τεχνογνωσία που μετέπειτα μετουσίωσε στην ίδρυση της δικής της σχολής μόδας, του Fashion Workshop by Vicky Kagia.

Η λαμπερή καριέρα της στο εξωτερικό

Η μετάβαση στο εξωτερικό στα τέλη της δεκαετίας του ’90 σηματοδότησε την εκτόξευση της καριέρας της, με τη Βίκυ Καγιά να μεταμορφώνεται γρήγορα σε ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα της γενιάς της.

Με ορμητήριο το Παρίσι και αργότερα τη Νέα Υόρκη, όπου έζησε για επτά χρόνια, κατάφερε να συνεργαστεί με τους σπουδαιότερους οίκους μόδας παγκοσμίως, όπως οι Chanel, Valentino, Dior και Jean Paul Gaultier.

Η χαρακτηριστική της κίνηση στην πασαρέλα και η ικανότητά της να προσαρμόζεται σε διαφορετικά στυλ την έκαναν αγαπημένη των κορυφαίων σχεδιαστών, ενώ οι φωτογραφίσεις της κοσμούσαν τις σελίδες των πιο εμβληματικών περιοδικών μόδας, όπως η Vogue και το Elle.

Στη μακρά πορεία της στον χώρο της μόδας, έχει συμμετέχει και σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες για διεθνή brands ομορφιάς και μόδας, χτίζοντας ένα βιογραφικό που ελάχιστα μοντέλα έχουν καταφέρει να πλησιάσουν.

«Μέναμε όλοι μαζί σε model apartments. Αυτές που ταιριάζαμε ή που δεν ταιριάζαμε αλλάζαμε τα διαμερίσματα, αλλά γιατί να υπάρχει ανταγωνισμός, σε τι; H Ναόμι Κάμπελ δεν έχει beef, ο χαρακτήρας της είναι.

Όταν ήμουν μικρή, τη θυμάμαι που είχε μπει στην επίδειξη του Trussardi, το έχω πει πολλές φορές γιατί μου είχε κάνει εντύπωση, δεν το έκανε σ’ εμένα, απλά δεν της άρεσε το ρούχο της, δεν το ήθελε και πήρε το δικό μου από την κρεμάστρα που της άρεσε πιο πολύ.

Αλλά δεν το έκανε σ’ εμένα. Το έβαλε και μία χαρά κούκλα ήταν. Εγώ έβαλα ένα ρούχο που δεν μου έκανε, αλλά δεν με νοιάζει και καθόλου. Δεν το έκανε, επειδή έχει προσωπικό beef με κανέναν. Δεν της άρεσε το ρούχο, τέλος», έχει πει η Βίκυ Καγιά.

Το GNTM, το Shopping Star & το Madwalk

Η επιστροφή της Βίκυς Καγιά στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή τηλεοπτική πορεία, με το «Shopping Star» να αποτελεί την πιο σταθερή και επιτυχημένη της συνεργασία.

Για επτά συνεχόμενα χρόνια, η Βίκυ Καγιά μπήκε στα σπίτια των τηλεθεατών ως η απόλυτη σύμβουλος μόδας, καταφέρνοντας να συνδυάσει την αυστηρή κριτική ματιά με το χιούμορ και την προσιτή προσωπικότητά της.

Η ατάκα της «καλή επιτυχία, κορίτσια» έγινε σήμα κατατεθέν, καθιερώνοντας την εκπομπή ως μια αγαπημένη καθημερινή συνήθεια.

Παράλληλα, η παρουσία της στο «Greece’s Next Top Model» (GNTM) υπήρξε καθοριστική, καθώς ως επικεφαλής της κριτικής επιτροπής έφερε στις οθόνες μας τον επαγγελματισμό των διεθνών πασαρέλων.

Με τις εύστοχες παρατηρήσεις της και τον όρο “high fashion” να κυριαρχεί, η Βίκυ Καγιά δεν υπήρξε απλά μια παρουσιάστρια, αλλά μια μέντορας για τα νέα μοντέλα, αναδεικνύοντας τις απαιτήσεις και τη σκληρή δουλειά που κρύβεται πίσω από τον λαμπερό κόσμο της μόδας.

Ο κύκλος της τηλεοπτικής και καλλιτεχνικής της δράσης ολοκληρώνεται με τη μακροχρόνια σύνδεσή της με το MadWalk, του θεσμού που ενώνει τη μόδα με τη μουσική, για το οποίο έχει υπάρξει η οικοδέσποινα για πολλές συνεχόμενες χρονιές.

«Έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου, έχω πλανάρει αλλιώς τον οικογενειακό μου προγραμματισμό, κάνω τα δικά μου πράγματα, έχω τις πελάτισσές μου, μια χαρά είμαι. Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Να σου πω την αλήθεια το απολαμβάνω πολύ παραπάνω αυτή τη στιγμή.

Εάν και εφόσον μου έρθει κι αν υπάρχει κάτι για μένα, το βλέπουμε τότε. Ψέματα δεν μπορώ να σου πω, τώρα μου αρέσει που κάπως έχω οργανώσει τη ζωή μου», δήλωσε πρόσφατα το γνωστό μοντέλο.

Η σχέση με τον Ηλία Κρασσά, τα 2 παιδιά & οι φήμες χωρισμού

Στην προσωπική της ζωή, η Βίκυ Καγιά βρήκε την ισορροπία στο πρόσωπο του επιχειρηματία Ηλία Κρασσά, με τον οποίο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2014 σε μια ρομαντική τελετή στο Παρίσι. NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, αποκτώντας δύο παιδιά, την Μπιάνκα και τον Κάρολο-Ηλία, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα της ζωής τους.

Η Βίκυ μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, τονίζοντας τη σημασία της μητρότητας και τη στήριξη που λαμβάνει από τον σύζυγό της σε κάθε της επαγγελματικό βήμα. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα το όνομα της παρουσιάστριας βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων φημών περί χωρισμού, που έκαναν τον γύρο των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου.

Ορισμένα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για κρίση στον γάμο τους, λόγω του ότι πέρασαν χωριστά το φετινό Πάσχα, προκαλώντας την έντονη περιέργεια του κοινού.

«Με τον Ηλία είμαστε στον δικό μας κόσμο μεταξύ μας. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει κατανόηση και υπάρχει και σεβασμός και επειδή είναι ένας άνδρας αεικίνητος, που πάει από εδώ και πάει από εκεί – εμένα νομίζετε για αεικίνητη, αλλά αυτός είναι πιο πολύ και όλο ταξιδεύει και όλο λείπει ουσιαστικά -, όταν βλεπόμαστε, δημιουργούμε μια ωραία συνθήκη για να ξαναγνωριστούμε κάπως.

Σου έχω πει ποτέ ψέματα; Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει ένα υπόβαθρο αγάπης, προσπάθειας, σεβασμού και πάρα πολύ κόπου. Δεν γίνονται οι σχέσεις στη ζωή μας, οποιεσδήποτε κι αν είναι αυτές, συζυγικές, φιλικές, επαγγελματικές, χωρίς κόπο. Αλλά να κοπιάσουν και οι δύο, όχι μόνο ο ένας», έχει αποκαλύψει η Βίκυ Καγιά στην Σάσα Σταμάτη.

Η απώλεια του πατέρα της

Η πιο δύσκολη στιγμή στην πορεία της ήταν αναμφίβολα η απώλεια του αγαπημένου της πατέρα, ενός ανθρώπου που υπήρξε το στήριγμά της από τα πρώτα της βήματα.

H ίδια μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα έχει αναφερθεί σε εκείνον με λόγια αγάπης, περιγράφοντάς τον ως τον «φύλακα άγγελό» της.

«Ήταν κάτι το οποίο είχε μια σοβαρότητα που είχε όλη την προσοχή επάνω. Είμαι αυθεντικός άνθρωπος. Πριν ένα χρόνο και κάτι έχασα τον πατέρα μου και δεν είχαμε κάποια σχέση πολύ κοντινή τα τελευταία χρόνια. Κι όμως, όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερο», έχει τονίσει η Βίκυ Καγιά.