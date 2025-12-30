Βίκυ Καγιά: Χαλαρή βόλτα στην Γλυφάδα μαζί με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά – Δείτε φωτογραφίες

Σε μια σπάνια και χαλαρή εξόρμηση στα νότια προάστια απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη Βίκυ Καγιά και τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά. Το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε τη Γλυφάδα για τη βόλτα του, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Βίκυ Καγιά, πιστή στην αισθητική του «quiet luxury», παρέδωσε μαθήματα στιλ ακόμα και στην casual εμφάνισή της. Με ένα oversized μαύρο φούτερ, τζιν και άνετα sneakers, η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο συνδύασε την άνεση με τη μόδα, ενώ τα πιασμένα μαλλιά και το minimal look της τόνιζαν τη φυσική της κομψότητα.

Μετά τις αγορές της στα τοπικά καταστήματα, η Βίκυ Καγιά έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαλαρή, απολαμβάνοντας τον περίπατό της σε ένα από τα πιο αγαπημένα της σημεία στην Αττική.

Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και ο επιχειρηματίας Ηλίας Κρασσάς, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή με το αυτοκίνητό του.

Διατηρώντας όπως πάντα χαμηλούς τόνους, ο ίδιος συμπλήρωνε την εικόνα ενός ζευγαριού που, παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα, επιλέγει να ζει μια φυσιολογική καθημερινότητα.