Vemily στο DEBATER: «Κάθε μου τραγούδι έχει τη δική του ιστορία» – Τι είπε για τη συμμετοχή στο «The Voice»

Για τα βήματα της στη δισκογραφία αναφέρθηκε η γνωστή τραγουδίστρια Vemily σε συνέντευξη που παραχώρησε στο DEBATER.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων στάθηκε στα «μηνύματα προς τον εαυτό της» που στέλνει με κάθε τραγούδι της, ενώ μίλησε για τη συμμετοχή στο «The Voice» και τη συνομιλία που είχε με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Αναλυτικά η συνέντευξη της Vemily:

Πώς και ασχολήθηκες με την μουσική;

Η μουσική ήταν από πάντα το όνειρο μου. Είχαμε κλασσικό πιάνο στο πατρικό μου και από μικρή πατούσα τα πλήκτρα. Στην εφηβεία ήταν σίγουρα διέξοδος, γιατί δεν εξέφραζα τα συναισθήματά μου πολύ. Οπότε το έριχνα στη μουσική συνήθως. Κάπως έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα και ωδείο, το οποίο πολύ γρήγορα έγινε το δεύτερο σπίτι μου.

Ποιο ήταν το πρώτο σου μουσικό βήμα; Τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε περισσότερο;

Το πρώτο μου μουσικό βήμα, έξω από την άνεση του δωματίου μου ήταν το τηλεοπτικό show, the voice. Ήθελα να συμμετάσχω από πολύ μικρότερη σε κάποιο τηλεοπτικό μουσικό πρόγραμμα, αλλά οι γονείς μου δεν με άφηναν εάν δεν τελείωνα το σχολείο πρώτα. Και νομίζω καλώς έκαναν. Αυτό που με δυσκόλεψε περισσότερο ήταν το πρόγραμμα των προβών αλλά και των live, το οποίο συνήθως μας το ανακοίνωναν μία μέρα πριν. Τα γυρίσματα γινόντουσαν στην Αθήνα κι εγώ τότε δεν έμενα καν στην Αθήνα. Η επιλογή των τραγουδιών δεν ήταν σχεδόν ποτέ δική μας, επομένως μέσα σε μία μέρα έπρεπε να μάθουμε και να εκτελέσουμε μπροστά στο κοινό το τραγούδι το οποίο θα μας κρίνει ικανούς ή μη για την επόμενη φάση

Ποιοι καλλιτέχνες σε επηρέασαν περισσότερο;

Δεν άκουγα καθόλου ελληνική μουσική μεγαλώνοντας παραδόξως. Και ακόμη και σήμερα, πολλούς νέους λαϊκούς τραγουδιστές, δεν τους γνωρίζω. Δεν έχω πάει ποτέ στα μπουζούκια! Οι καλλιτέχνες που με επηρέασαν περισσότερο μεγαλώνοντας ήτα η Whitney Houston, η Adele και η Beth Hart. Σήμερα ακούω ως επι το πλείστων R&B: summer walker, brent faiyaz, Leon Thomas, αλλά και ξένη rap Drake, Future, Young Ma και άλλους. Τώρα τελευταία έχω κολλήσει με μία νέα καλλιτέχνιδα, η οποία είναι η καλύτερη φωνή της δεκαετίας και είναι μόλις 20 χρονών. Η Sienna Spiro.

Πως καταφέρνεις να ισορροπείς τη μουσική καριέρα με την προσωπική σου ζωή; (την άλλη δουλειά)

Τώρα τελευταία δεν είχα ποτέ έντονη προσωπική ζωή, ώστε να μην έχω χρόνο. Σπάνια βρίσκω κάτι τόσο άξιο το οποίο να με κάνει να θέλω να περνάω περισσότερο χρόνο μαζί του παρά από τη μουσική. Αν κάτι μου αρέσει να κάνω βέβαια, είναι να ταξιδεύω πολύ. Ήμουν 3 μήνες στη Νέα Υόρκη, κι αυτό γιατί ξύπνησα μια μέρα και αποφάσισα ότι θέλω να αλλάξω περιβάλλον για λίγο. Εκεί έκανα μια συναυλία και κάποια άλλα μουσικά πράγματα. Γύρισα βιντεοκλίπ το οποίο έχει κυκλοφορήσει με τίτλο ‘’All To Meet You’’ και θα το βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Για να τα βγάζω πέρα, μιας και το κόστος ζωής της Αμερικής είναι ακριβό, εργάστηκα ως δασκάλα σε δημοτικό σχολείο στη νέα Υόρκη. Επιτέλους ξεσκόνισα το πτυχίο μου.

Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θέλεις να περάσεις μέσα από τη μουσική σου;

Ούτε εγώ δεν ξέρω. Ό,τι καταλάβουν. Σχεδόν όλα μου τα τραγούδια είναι βιωματικά, οπότε ξέρω τι μήνυμα θέλω να περάσω στον εαυτό μου όταν τα γράφω. Τώρα για τους άλλους που τα ακούν, μάλλον είμαστε το ίδιο χάλια.

Μόλις κυκλοφόρησες ένα νέο αγγλόφωνο τραγούδι με τίτλο «All To Meet You». Είναι διαφορετικό να δημιουργείς τραγούδια στα Αγγλικά απ’ ότι στα Ελληνικά;

Ναι σίγουρα είναι διαφορετικό. Πάντα ήθελα να κάνω ξένη μουσική, αλλά μεγάλωσα στην Ελλάδα. Ο Έλληνας θέλει να ακούει ελληνικά, οπότε και προσαρμόστηκα. Ωστόσο, η αγάπη μου πάντα ήταν το ξένο R&B & pop, οπότε θέλω να αρχίσω να βγάζω περισσότερα τραγούδια με αγγλικό στίχο. Για μένα. Είμαι πιο δημιουργική και παραγωγική όταν γράφω ή τραγουδάω στα αγγλικά.

Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που να έχει μια ιδιαίτερη προσωπική σημασία για σένα; Αν ναι, ποιο είναι και γιατί;

Νομίζω το ‘Διαβάστηκε’ το είχα γράψει σε μια περίοδο που ήμουν πολύ τρελαμένη με ένα αγόρι, με το οποίο είχαμε γίνει μαλλιά κουβάρια. Ήμασταν μονίμως σε μια τεντωμένη κλωστή. Το έγραψα την περίοδο που ακόμα για εμάς ήταν έντονη, αλλά τώρα που έχει περάσει καιρός και έχει τελειώσει, το θυμάμαι σαν αστείο και εφηβική ανάμνηση. Και είμαι περήφανη που ήταν η πρώτη αλλά η τελευταία φορά που επέτρεψα στον εαυτό μου να πέσει χαμηλά.

Τι είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο στα live;

Τον κόσμο. Τον παλμό. Όταν ο κόσμος τραγουδάει μαζί μου. Τίποτα άλλο.

Αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή στον εαυτό σου όταν ξεκινούσες την καριέρα σου, τι θα ήταν αυτή;

Δεν υπάρχει ποτέ η τέλεια στιγμή. Κάνε το τώρα.

Ποια ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της καριέρας σου μέχρι τώρα;

Νομίζω όταν η Άννα Βίσση με πήρε τηλέφωνο και είχε τον Καρβέλα δίπλα της και μου μιλούσαν μαζί. Συζητήσαμε κάτι επαγγελματικό, το οποίο δεν ευδοκίμησε εν τέλει, αλλά μόνο το τηλεφώνημα το εντάσσω στο βιογραφικό μου.

Υπάρχει κάποιο τραγούδι που έχεις γράψει και ακόμα δεν έχεις κυκλοφορήσει; Αν ναι, θες να μας πεις λίγα λόγια για αυτό;

Έχω τόσα πολλά τραγούδια που έχω έτοιμα και δεν έχω κυκλοφορήσει. Κυρίως γιατί τα τελευταία χρόνια ήμουν αναβλητική. Περίμενα την τέλεια στιγμή, μέχρι που συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει τέλειο momentum. Γι’ αυτό και σκοπεύω να τα κυκλοφορήσω όλα. Ανυπομονώ να τα ακούσετε, κάθε τραγούδι έχει και την δική του ιστορία.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που έχεις βιώσει στην καλλιτεχνική σου πορεία τα τελευταία χρόνια;

Πολλές εντάσεις και πολύς ανταγωνισμός. Θέλει βαρύ στομάχι, το οποίο δεν είχα αλλά απέκτησα. Μετά τον κορονοϊό, άπεκτησα και ένα θέμα υγείας το οποίο με επηρεάσε πολύ και με έκανε να απέχω από πολλά πράγματα και από τη δουλειά. Κάποιες λάθος επιλογές, αλλά όλα καλά.

Τι μπορούμε να περιμένουμε από σένα στο άμεσο μέλλον;

Πολλή μουσική. Λέω μόνο αυτό και το λέω δυνατά σαν υπόσχεση στον εαυτό μου.