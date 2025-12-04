Βέφα Αλεξιάδου: Στενός φίλος της μιλά στο DEBATER – «Μια ζωή γεμάτη πίστη, απώλειες και μεγαλείο» (pics)

Ο Κωνσταντίνος Παπαδαμακάκης δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος που γνώρισε τη Βέφα Αλεξιάδου. Είναι ένας από τους λίγους που μπορεί να μιλήσει για εκείνη πέρα από τη δημόσια εικόνα της — για τον άνθρωπο πίσω από το όνομα που άλλαξε την ελληνική τηλεοπτική μαγειρική.

Πατέρας δύο παιδιών, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ζει και εργάζεται στην Αγγλία τα τελευταία 18 χρόνια. Η πορεία του ξεκίνησε στην Ελλάδα, στον κόσμο του modelling, όπου συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα, ανάμεσά τους και ο Μιχάλης Άσλανης.

Όπως αποκαλύπτει, στα 22 του αποφάσισε να φύγει από τον χώρο, απογοητευμένος από τον τρόπο λειτουργίας και τις άγραφες «ισορροπίες» προώθησης προσώπων και καταστάσεων.

«Ήταν η εποχή που ήρθε ο έρωτας στη ζωή μου και απλώς ακολούθησα τον δρόμο της καρδιάς μου», σημειώνει.

Από τότε εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αγγλία, έχοντας χτίσει μια ζωή που συνδυάζει οικογένεια, εργασία και μια τεράστια αγάπη για τα ταξίδια: «Έχω ήδη επισκεφθεί 89 χώρες και θέλω να συνεχίσω όσο περισσότερο μπορώ. Τα ταξίδια με γεμίζουν ζωή».

Η βαθιά φιλία με τη Βέφα Αλεξιάδου

Ο Κωνσταντίνος μιλά για τη Βέφα με τρυφερότητα, συγκίνηση και απόλυτο σεβασμό. Η σχέση τους, όπως λέει, ήταν μια αυθεντική, βαθιά φιλία.

«Με τη Βέφα μας συνέδεε κάτι αληθινό. Πήγαμε μαζί διακοπές, Πάσχα στη Χαλκιδική, πολλές όμορφες στιγμές. Ήταν πάντα φιλόξενη, δοτική, με μια καλοσύνη που δεν συναντάς εύκολα», δηλώνει.

Όπως εξηγεί, η Βέφα δεν ήταν ποτέ άνθρωπος που επεδίωκε τον θόρυβο γύρω από το όνομά της, παρότι υπήρξε η πρώτη που δίδαξε συνταγές και τεχνικές στην τηλεόραση, ανοίγοντας δρόμους που μέχρι τότε δεν υπήρχαν.

«Ήταν χαμηλών τόνων, ταπεινή, παρόλο που είχε τεράστια προσφορά στην ελληνική κουζίνα. Έκανε τη δουλειά της με πάθος, μεράκι και αστείρευτη αγάπη».

Πίστη, δοκιμασίες και μεγαλείο ψυχής

Για τον Κωνσταντίνο, η Βέφα ήταν μια γυναίκα βαθιά θρησκευόμενη, με πίστη που δεν κλονίστηκε ούτε όταν βρέθηκε μπροστά σε αξεπέραστες ανθρώπινες απώλειες.

«Η πίστη της ήταν ακλόνητη. Μετά τον θάνατο των παιδιών της βρήκε δύναμη εκεί όπου άλλοι θα λύγιζαν. Είχε ένα μικρό προσωπικό εκκλησάκι όπου προσευχόταν καθημερινά. Ευγνωμονούσε τον Θεό για όσα είχε, ακόμη κι όταν η ζωή της έφερνε πόνο».

Ο ίδιος συνδέει τη δική του ζωή με τη δική του πίστη. Περιγράφει δύο προσωπικά, βαθιά συγκινητικά βιώματα: το προσκύνημα στον Ταξιάρχη Μανταμάδο στη Λέσβο και στον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ. Στιγμές που, όπως λέει, χαράχτηκαν μέσα του σαν μικρά θαύματα.

Οι πόλεμοι, οι ζηλόφθονες και η κορυφή

Η Βέφα, όπως αποκαλύπτει, είχε δεχθεί πολύ «πόλεμο» στην αρχή της πορείας της.

«Ζήλευαν την επιτυχία της. Δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανε, ήταν πρωτοποριακό. Υπήρχαν πισώπλατα χτυπήματα, πολλά μάλιστα, αλλά δεν λύγισε ποτέ. Αυτά την έσπρωξαν προς την κορυφή».

Την ίδια στιγμή, είχε ανθρώπους που την εκτιμούσαν βαθιά: «Μιλούσε με αγάπη για τη Ρούλα Κορομηλά, την αποκαλούσε “αντράκι”. Την εκτιμούσε απεριόριστα».

Ωστόσο, δεν ίσχυε το ίδιο για όλους: «Για την κυρία Μενεγάκη είχε εκφράσει αρκετές φορές παράπονα, και δημόσια. Έλεγε πως ήταν άψογη επαγγελματίας, αλλά εκτός κάμερας κρατούσε αποστάσεις, ήταν απρόσιτη».

Ο Κωνσταντίνος μιλά συχνά για κάρμα και ενέργεια. Πιστεύει ότι «όλα επιστρέφουν». «Η ζωή πληρώνει με το ίδιο νόμισμα που πληρώνουμε κι εμείς ανθρώπους και καταστάσεις. Τίποτα δεν χάνεται», δηλώνει.

Η πίστη, όπως λέει, είναι το στήριγμά του: «Χωρίς πίστη δεν υπάρχει ζωή. Όπως δε γίνεται πλοίο χωρίς καπετάνιο, έτσι και άνθρωπος χωρίς Θεό μέσα του».

Ένα μήνυμα προς όλους

Ολοκληρώνοντας, ο Κωνσταντίνος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία να μοιραστεί τις προσωπικές του εμπειρίες.

«Εύχομαι σε όλους υγεία, βαθιά πίστη μέσα μας και ανοιχτή καρδιά. Και κάτι ακόμη: ταξιδέψτε. Ανοίξτε δρόμους στον εαυτό σας. Κάθε ταξίδι είναι μια νέα ζωή».

Κλείνει με μία ευχή για τον νέο χρόνο: «Εύχομαι ολόψυχα καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Με υγεία, σοφία και τους αγαπημένους σας δίπλα σας».

Ο ίδιος παραμένει ενεργός σε όλα τα social media, διατηρώντας πάντα επαφή με όσους θέλουν να τον γνωρίσουν ή να μοιραστούν μαζί του το πάθος για ταξίδια, πίστη και ζωή.