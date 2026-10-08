Βασίλης Ζούλιας για Γιώργο Μαζωνάκη: “Είχαμε ραντεβού πριν από 15 χρόνια, αλλά δεν ήρθε ποτέ – Μπορεί να είχαν αλλάξει τα πράγματα”

Ο Βασίλης Ζούλιας βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τετάρτης (7/10) στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας μίλησε για σημαντικούς σταθμούς της ζωής και της επαγγελματικής του πορείας, ενώ αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη και την απώλειά του που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα.

Μάλιστα, ο Βασίλης Ζούλιας αποκάλυψε πως με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχαν προγραμματίσει ένα ραντεβού πριν από περίπου 15 χρόνια. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο τραγουδιστής δεν εμφανίστηκε ποτέ στη συνάντηση. Χαρακτηριστικά είπε: “Πριν από δεκαπέντε χρόνια, είχαμε ένα ραντεβού με τον Γιώργο. Είχαμε ένα ραντεβού στο οποίο δεν ήρθε. Θα μπορούσαν να ‘χαν αλλάξει τα πράγματα, πολύ, Όταν λέω πως αυτός ο θάνατος ήταν άδικος και λίγο μας έχει νευριάσει όλους κάπως, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος, ό,τι κι αν έκανε, αν ζούσε, θα είχε την δυνατότητα, την πιθανότητα να αλλάξει ρότα κάποια στιγμή”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ο τρόπος που θεωρώ ότι “δουλεύει” σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι οι ομάδες. Οπωσδήποτε υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κάνει κάτι μόνοι τους και μπράβο τους, αλλά το περισσότερο ποσοστό θα έλεγα ότι είναι άνθρωποι που έχουν απευθυνθεί σε ομάδες με ανθρώπους που έχουν περάσει τα ίδια”, συμπλήρωσε ο Βασίλης Ζούλιας.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στην στάση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη είπε: “Αυτό λέγεται σκληρή αγάπη και είναι η μεγαλύτερη μορφή αγάπης που μπορείς να δώσεις σε κάποιον όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο που η οικογένεια κρίνει ότι πρέπει να επέμβει. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε σε ένα σημείο που έπρεπε να κάνει αυτό που έκανε. Παλαιότερα λέγανε στις οικογενειακές ομάδες για ναρκομανείς. “Κλειδώστε την πόρτα του σπιτιού”. Αλλά έκανε καλό στο παιδί, για να πιάσει τον πάτο του το παιδί επιτέλους, να βρεθεί στα πεζοδρόμια, σε σημεία που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Όταν κάποιος έχει λεφτά μπορεί να γίνει πιο δύσκολο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο χειρισμός που έχει ο άνθρωπος για να βρει αυτό που θέλει… δεν υπάρχουν ελαφριά χάπια, υπάρχουν μόνο σκληρά”.