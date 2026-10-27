Βόλος: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που έκλεψαν κινητό και 120 ευρώ από κατάστημα

Στα χέρια αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Βόλου έπεσαν δύο ανήλικοι, που κατηγορούνται για κλοπές. Παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα αστυνομικές πηγές, τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι δύο ανήλικοι εισέβαλαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και 120 ευρώ από την ταμειακή μηχανή. Μετά από αναζητήσεις και αξιοποίηση βιντεοληπτικου υλικού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.

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Είχαν κλέψει και μοτοσικλέτα

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι ίδιοι, τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Οκτωβρίου, είχαν αφαιρέσει και μία μοτοσικλέτα. Το όχημα εντοπίστηκε και επιστράφηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.