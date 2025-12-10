Βασίλης Μπισμπίκης: Η τρυφερή ανάρτηση του ηθοποιού για τη Δέσποινα Βανδή – «Θεά μου» (pic)

Ο Βασίλης Μπισμπίκης προχώρησε σε μία ακόμα δημόσια και άκρως τρυφερή κίνηση προς τη Δέσποινα Βανδή. Ο ηθοποιός εξέφρασε τον έρωτα και τον θαυμασμό του για την τραγουδίστρια, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τις πρόβες της Δέσποινας Βανδή στη σκηνή. Η φωτογραφία έδειχνε την τραγουδίστρια συγκεντρωμένη στο πρόγραμμά της, ενώ ο ηθοποιός απαθανάτισε τη στιγμή, προσθέτοντας την λεζάντα «Θεά μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήθελα να έχω μια φωλιά στην Κρήτη, να έρχομαι να αράζουμε με την Δέσποινα»

Αυτή η δημόσια έκφραση αγάπης ξεχώρισε, καθώς ο Μπισμπίκης επιλέγει συνήθως να μοιράζεται στιγμιότυπα από την κοινή τους καθημερινότητα χωρίς λεκτικά σχόλια.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός μιλάει τόσο ζεστά για τη Δέσποινα Βανδή. Πρόσφατα, σε τηλεοπτικές του δηλώσεις, είχε αποκαλύψει με τρυφερό τρόπο το όνειρό του να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί στην Κρήτη.

Το στιγμιότυπο που ανέβασε ο ηθοποιός στο Instagram: