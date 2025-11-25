Ο Βασίλης Μπισμπίκης, αμέσως μετά την επίσημη πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Σπασμένη Φλέβα», βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών. Αν και μίλησε για το κινηματογραφικό του έργο, η συζήτηση στράφηκε γρήγορα στο τροχαίο ατύχημα που είχε προκαλέσει στη Φιλοθέη.

Ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα παραγωγή, κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το περιστατικό που είχε απασχολήσει τα μέσα, όπου το όχημά του είχε συγκρουστεί με άλλα αυτοκίνητα στην περιοχή.

«Όλα καλά, όλα καλά», περιορίστηκε να απαντήσει χαμογελώντας ο Βασίλης Μπισμπίκης, αρνούμενος να επεκταθεί περαιτέρω στο συγκεκριμένο θέμα.

«Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω την ανάγκη της αποδοχής από ανθρώπους που δεν είναι στο στενό, οικογενειακό, φιλικό πλαίσιο», ανέφερε αμέσως μετά ο ηθοποιός.

Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, στη Φιλοθέη (οδός Καραολή και Δημητρίου). Ο ηθοποιός, οδηγώντας το αυτοκίνητό του, συγκρούστηκε με άλλα σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε παραδεχτεί ότι ήταν ο οδηγός, ισχυριζόμενος ότι είχε καταναλώσει μόνο μια τσικουδιά σε κρητικό γλέντι και δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι ο δρόμος ήταν στενός.