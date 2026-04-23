Ζαφείρης Μελάς σε θαμώνες στο κέντρο που τραγουδάει: «Ένα μεγάλο συγγνώμη δεν μπορώ να συνεχίσω…» (vid)

Αμηχανία αλλά και έκπληξη προκάλεσε ένα απρόσμενο περιστατικό σε νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται ο Ζαφείρης Μελάς, αφήνοντας άφωνους τους θαμώνες που παρακολουθούσαν το πρόγραμμά του.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν παρευρισκόμενοι, τη στιγμή που ο γνωστός τραγουδιστής ολοκλήρωνε ένα από τα κομμάτια του, διέκοψε ξαφνικά την εμφάνισή του και απευθυνόμενος στο κοινό δήλωσε: «Συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί με έχει…», χωρίς να ολοκληρώνει ξεκάθαρα τη φράση του στο βίντεο.

Διαβάστε επίσης: Δείτε βίντεο: Ο Σταμάτης Γονίδης φίλησε τον Ζαφείρη Μελά στο στόμα – Πώς αντέδρασε ο τραγουδιστής

Όπως αναφέρουν θαμώνες που ανάρτησαν σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο λόγος της διακοπής φέρεται να ήταν μια ξαφνική αδιαθεσία, με τους ίδιους να υποστηρίζουν πως ο τραγουδιστής υπαινίχθηκε ότι τον έπιασε στομαχική διαταραχή.

Ωστόσο, στο βίντεο δεν ακούγεται καθαρά η επίμαχη λέξη «κόψιμο».

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Κάποιοι χρήστες εξέφρασαν την έκπληξή τους για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση ο καλλιτέχνης, ενώ άλλοι το αντιμετώπισαν με χιούμορ.

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο ενός χρήστη που έγραψε: «Αφού το μικρόφωνο είναι ασύρματο, γιατί δεν συνέχισε από εκεί;».

Παρά την αναστάτωση της στιγμής, τέτοιου είδους απρόοπτα δεν είναι άγνωστα στη νυχτερινή διασκέδαση, υπενθυμίζοντας πως ακόμη και οι πιο έμπειροι καλλιτέχνες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με απρόβλεπτες καταστάσεις επί σκηνής.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: