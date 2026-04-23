Σοφία Μαριόλα: Αυτός είναι ο λόγος που έστειλε εξώδικο – «Ο χωρισμός παρουσιάστηκε λάθος» λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Σοφίας Μαριόλα, Όθων Παπαδόπουλος, μίλησε στην εκπομπή Happy Day για την απόφαση της πελάτισσάς του να αποστείλει εξώδικο στα μέσα ενημέρωσης. Όπως εξήγησε, η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς η προσωπικότητά της θίχτηκε από αναληθή δημοσιεύματα που αφορούσαν την προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του νομικού, ο χωρισμός από τον Στράτο Τζώρτζογλου ήταν αποκλειστική απόφαση του ίδιου του ηθοποιού και όχι της Σοφίας Μαριόλα. Παρόλα αυτά, τα Μέσα παρουσίασαν την κατάσταση με εντελώς διαφορετικό τρόπο, γεγονός που την αδίκησε κατάφορα και την έφερε σε δύσκολη θέση.

Τι αποκάλυψε ο δικηγόρος της

Η πίεση από τα σχόλια και η συνεχής ενασχόληση των δημοσιογράφων ανάγκασαν τη Σοφία Μαριόλα να πάρει μερικές ημέρες άδειας από την εργασία της. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να προστατευτεί από την έκθεση και να αποφύγει τις κάμερες που την αναζητούσαν για μια δήλωση σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα.

«Παρουσιάστηκε ως μια σχέση που έληξε με τελείως διαφορετικό τρόπο απ’ αυτόν που έληξε στην πραγματικότητα. Η προσωπικότητά της συνολικά στα Μέσα και στα social media παρουσιάστηκε με τρόπο που η ίδια θεωρεί ότι αδικήθηκε κατάφορα, υπήρξαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο που την έθιγαν ως προσωπικότητα. Ανέφεραν γεγονότα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου. Στα Μέσα είχε παρουσιαστεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ήταν δική του απόφαση, επομένως ήταν φυσιολογικό η κυρία Μαριόλα να σκέφτεται τα επόμενα βήματα στην προσωπική της ζωή», είπε ο δικηγόρος της Σοφίας Μαριόλα.

Αναλυτικά τι αναφέρει το εξώδικο

«Από το δικηγορικό μας γραφείο ανακοινώνεται ότι έχουμε λάβει από την εντολέα μας κ. Σοφία Μαριόλα την ρητή εντολή να προχωρήσουμε στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ίδιας και των φιλικών της προσώπων, μετά από τις επανειλημμένες παράνομες αναφορές στην ίδια και την προσωπική της ζωή, που έχουν σημειωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Η κ. Μαριόλα είναι σε διάσταση με τον σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου, ήδη από τον προηγούμενο Ιανουάριο, μετά από προτροπές του ιδίου που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2025, και έχει κάθε νομικό και ηθικό δικαίωμα να προβαίνει σε επιλογές που αφορούν την προσωπική της ζωή χωρίς αυτές να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή κριτική και χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει σε κανέναν.

Θα προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και κατά οιουδήποτε αποπειραθεί στο μέλλον να φωτογραφίσει την ίδια ή τα πρόσωπα του κοινωνικού της περιβάλλοντος χωρίς την συγκατάθεσή της, κατά των μέσων ενημέρωσης που τυχόν αναδημοσιεύουν τέτοιες φωτογραφίες, αλλά και εναντίον αυτών που, ανεύθυνα και αυθαίρετα, ασκούν δημόσια κοινωνική κριτική σε βάρος της χωρίς να έχουν καμία γνώση.

Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις δημόσιες δηλώσεις όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους, παρουσιάζοντας μία εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και όσους, στην προσπάθεια αυτή, θίγουν και τρίτα πρόσωπα, όπως τα μέλη της οικογενείας της και τα άτομα του κοινωνικού της κύκλου, που την συνοδεύουν στις κοινωνικές της δραστηριότητες», αναφέρεται στο εξώδικο.