ΝΒΑ play-offs: Έκαναν το 2/2 οι Θάντερ κόντρα στους Σανς – Ισοφάρησαν τους Μάτζικ οι Πίστονς
Όλοι οι αγώνες play-off του ΝΒΑ για την Πέμπτη 23/04
Με τρομερό Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έκαναν το 2-0 στην σειρά με τους Φίνιξ Σανς, επικρατώντας με 120-107.
Ο Καναδός, που πρόσφατα κηρύχθηκε ο «Clutch» παίκτης της χρονιάς στην διοργάνωση, σκόραρε 37 πόντους, με 5 ριμπαόυντ και 9 ασίστ. Χόλμγκεν και Γουίλιαμς «μοιράστηκαν» από 19 πόντους και πλέον η σειρά μεταφέρεται στο Φίνιξ.
Ο Ντίλον Μπρούκς που έβαλε 30 πόντους από πλευράς Σανς, ενώ ο Ντέβιν Μπούκερ που έβαλε 22. Παρόλη την προσπάθεια, η ομάδα του Οτ Τζόρνταν δε μπόρεσε να βρεί απάντηση στην «δαιμονιώδη» κατάσταση του περσινού MVP και πλέον θα κάνει τα πάντα για την ανατροπή στην έδρα της.
Ο Κάνιγχαμ δεν θα άφηνε τους Ορλάντο Μάτζικ να επικρατήσουν για 2η φορά των Ντιτρόιτ Πίστονς, με την ομάδα του να ισοφαρίζει σε 1-1 με σκορ 98-83. Ο σταρ των Πίστονς πραγματοποίησε «double double» με 27 πόντους και 11 ασίστ και πλέον η σειρά μεταφέρεται στο Ορλάντο.
Ο Χάρις σκόραρε 16 πόντους με 11 ριμπάουντ, ενώ από πλευράς Μάτζικ σε καλή βραδιά ήταν ο Σαγκς με 19 πόντους και ο Μπαντσέρο με 18. Άξιο αναφοράς είναι το τρομερό 30-3 που πραγματοποίησαν οι Πίστονς στις αρχές του 3 δεκαλέπτου, με το σκορ να είναι 46-48 και 5.5 λεπτά πριν το τέλος η διαφορά ήταν 49-72!
Όλοι οι αγώνες των play-off του ΝΒΑ:
- Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ 98-83 (1-1)
- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φίνιξ Σανς 120-107 (2-0)
