Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για Καίτη Κωνσταντίνου: «Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας την είχαμε ακόμη κοντά μας»

Για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου που «έφυγε» από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο μετά από μάχη με τον καρκίνο μίλησε στο «Breakfast@Star» ο ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

«Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας την είχαμε ακόμα κοντά μας. Με πολλούς ανθρώπους όταν περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε σε μία ηλικία, συνειδητοποιείς ότι παρ’ όλο που μπορεί να μην κάνουμε κολλητή παρέα, βρισκόμαστε, αλλά είμαστε μια οικογένεια και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα», ανέφερε ο ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μια τέτοιους είδους απώλεια, άδικη, είναι κάτι που θα μας κατατρέχει σε όλη μας τη ζωή, όπως όλες οι άδικες απώλειες, πόσω μάλλον με ανθρώπους που έχουμε λειτουργήσει, έχουμε δουλέψει και έχουμε αγαπηθεί μέσα από τη δουλειά και μέσα από λίγες προσωπικές στιγμές που έχουμε ζήσει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το διαχειριστείς», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους συνεργάστηκαν στη σειρά του ΑΝΤ1 «Εγκλήματα» χαρίζοντας απίστευτες σκηνές γέλιου στο τηλεοπτικό κοινό.