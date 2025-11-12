Βασιλική Μιλλούση: Πέταξαν πέτρες στον κήπο του σπιτιού της – «Μπορεί να ήταν τα παιδιά μου εκεί» (vid)

Έντονη αγανάκτηση εκφράζει η γνωστή αθλήτρια Βασιλική Μιλλούση μετά από ένα περιστατικό που συνέβη στον κήπο του σπιτιού της, όπως η ίδια κατήγγειλε σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο TikTok.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει η ίδια, ενώ είχε βγει για να βγάλει τον σκύλο της βόλτα, παρατήρησε ξαφνικά από το κοντινό σχολείο ότι κάποια άτομα πετούσαν πέτρες στον κήπο της. Όταν φώναξε για να σταματήσουν, οι ανήλικοι δράστες όπως φαίνεται, καταγγέλλει ότι συνέχισαν και πέταξαν άλλες τέσσερις πέτρες.

«Μπορεί να ήταν τα παιδιά μου εκεί», ανέφερε με εμφανή ένταση, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς κάποιος μπορεί να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο.

Στο βίντεο, η Ολυμπιονίκης απευθύνει ερώτηση στους ακολούθους της: «Πώς θα αντιδρούσατε εσείς αν σας συνέβαινε κάτι τέτοιο;».

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων καταγγελιών για παραβατικές συμπεριφορές γύρω από σχολεία και κατοικημένες περιοχές, με πολλούς να τονίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και μέτρα ασφαλείας για τα παιδιά.

Το βίντεο της Βασιλικής Μιλλούση στο TikTok έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες σχόλια και κοινοποιήσεις, ενώ πολλοί χρήστες εκφράζουν τη συμπαράστασή τους και την ανησυχία τους για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: