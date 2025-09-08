Βασιλική Μιλλούση: Αυτός είναι ο νέος της ρόλος στην περιφέρεια Αττικής – «Νέο κεφάλαιο, νέα αρχή»

Η Βασιλική Μιλλούση ανακοίνωσε μέσω Instagram το νέο της επαγγελματικό βήμα, το οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή της στα κοινά και τον αθλητισμό, αυτή τη φορά όμως από έναν διαφορετικό ρόλο.

Ειδικότερα, με ανάρτησή της τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η Βασιλική Μιλλούση αποκάλυψε ότι ανέλαβε τη θέση της Εντεταλμένης Ολυμπιακού Ιδεώδους και Προέδρου της Επιτροπής Αθλητισμού στην Περιφέρεια Αττικής. Η είδηση ήρθε λίγες ημέρες αφότου είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τις διακοπές της, γράφοντας ότι ήταν έτοιμη για μια νέα αρχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Λευτέρης Πετρούνιας & Βασιλική Μιλλούση: Ποζάρουν ερωτευμένοι μπροστά στο ηλιοβασίλεμα (pics)

Η σπουδαία αθλήτρια από τις Σέρρες, γνωστή για τις μεγάλες επιτυχίες της στην ενόργανη γυμναστική, σταμάτησε τον πρωταθλητισμό το 2018, με στόχο να δημιουργήσει την δική της οικογένεια με τον σύζυγό της, Λευτέρη Πετρούνια.

Η απόκτηση των δύο κορών τους, της Σοφίας το 2019 και της Λένιας το 2020, ολοκλήρωσε αυτόν τον κύκλο.

Η ανάληψη αυτού του νέου ρόλου δείχνει την επιθυμία της Βασιλικής Μιλλούση να προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία της στον χώρο του αθλητισμού, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση του Ολυμπιακού Ιδεώδους.

«Νέο κεφάλαιο, νέα αρχή! Με πολλή χαρά αναλαμβάνω ως Εντεταλμένη Ολυμπιακού Ιδεώδους και πρόεδρος της επιτροπής αθλητισμού στην περιφέρεια Αττικής συνεχίζοντας να υπηρετώ τις αξίες του αθλητισμού και του Ολυμπισμού», γράφει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της.