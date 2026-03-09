Τζούλια Αλεξανδράτου: Έφτιαξε προφίλ στο TikTok – «Όχι αγόρι μου, μόνο σαμπάνια πίνω…» (vid)

Η Τζούλια Αλεξανδράτου εμφανίστηκε ξανά στα social media, αυτή τη φορά μέσω μιας ανάρτησης στο TikTok, εγκαινιάζοντας όπως φαίνεται τον νέο της λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, διακρίνεται μια ξανθιά γυναίκα να κάθεται στο μπαλκόνι με πλάτη προς την κάμερα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άντρας την πλησιάζει και της λέει: «Ω καλημέρα Τζούλια, εδώ πρωινό καφεδάκι;».

Τότε εκείνη γυρίζει ελαφρώς και απαντά με χιούμορ: «Όχι αγόρι μου… μόνο σαμπάνια πίνω εγώ…», ενώ στο τέλος στέλνει κι ένα φιλί προς την κάμερα.

Το σύντομο βίντεο φαίνεται να είναι η πρώτη ανάρτηση από τον νέο της λογαριασμό στο TikTok και ήδη έχει αρχίσει να τραβά την προσοχή των χρηστών, με πολλούς να σχολιάζουν την επιστροφή της στα social media.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: