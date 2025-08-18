Τζέισον Στέιθαμ: Στην Αντίπαρο ο ηθοποιός του Χόλιγουντ – Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές (pic)

Ο Τζέισον Στέιθαμ επέστρεψε στο αγαπημένο του ελληνικό νησί, την Αντίπαρο, για να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ο Χολιγουντιανός σταρ, ο οποίος έχει επισκεφθεί το νησί πολλές φορές στο παρελθόν, δείχνει για ακόμα μια χρονιά την προτίμησή του στα ελληνικά νησιά.

Η παρουσία του στο νησί έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση της Άρτεμις Αστεριάδη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία ποζάρει δίπλα στον γνωστό ηθοποιό. Όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, ο Στέιθαμ, πάντα προστατευτικός απέναντι στα φώτα της δημοσιότητας, φορούσε καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Προς το παρόν, δεν είναι γνωστό το πότε ακριβώς επισκέφτηκε ο ηθοποιός το νησί, ούτε αν τον συνοδεύουν η σύντροφός του, Ρόζι Χάντινγκτον, και η κόρη τους. Το σίγουρο είναι ότι ο Τζέισον Στέιθαμ έχει βρει στην Αντίπαρο ένα καταφύγιο ηρεμίας, μακριά από τη φασαρία του Χόλιγουντ.

Δείτε τη φωτογραφία: