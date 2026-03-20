Τσακ Νόρις: Η εμβληματική μάχη με τον Μπρους Λι – Πως τον είχε πείσει να συμμετάσχει στη σκηνή

Ο Τσακ Νόρις πέθανε την Παρασκευή 20/3 σε ηλικία 86 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το Χόλυγουντ και όχι μόνο.

Ο σπουδαίος ηθοποιός είχε στο παλμαρέ του και τη συμμετοχή στην εμβληματική μάχη με τον Μπρους Λι στην ταινία “Way of the Dragon” (1972), σε μια σκηνή που ο ίδιος ο Λι έγραψε και σκηνοθέτησε.

Το σκηνικό ήταν το Κολοσσαίο της Ρώμης. Αν και δεν πήραν άδεια να γυρίσουν μέσα στο μνημείο, ο Λι χρησιμοποίησε πλάνα από έξω και ανακατασκεύασε το εσωτερικό σε στούντιο στο Χονγκ Κονγκ.

Ο Μπρους Λι έπρεπε να πείσει τον Νόρις να παίξει στην ταινία, καθώς ο Νόρις φοβόταν ότι η ήττα του στην οθόνη θα έβλαπτε τη φήμη του ως πρωταθλητή. “Θέλω να παίξεις τον αντίπαλό μου. Θα χάσεις, αλλά θα είναι μια μάχη ‘τραμπάλα’ (seesaw fight). Θα δείχνεις τόσο δυνατός που ο κόσμος θα αναρωτιέται αν μπορώ όντως να σε νικήσω” είχε πει ο Τσακ Νόρις σε παλαιότερη συνέντευξη του για τον τρόπο που τον έπεισε ο Μπρους Λι.

Μάλιστα, ο Τσακ Νόρις, είχε επιβεβαιώσει τις φήμες ότι τα γυρίσματα στη Ρώμη ήταν παράνομα καθώς όπως είχε πει μπήκαν στο Κολοσσαίο ως τουρίστες, κρύβοντας τις κάμερες σε σάκους. Είχαν στη διάθεσή τους μόνο μία ώρα για να τραβήξουν τα γενικά πλάνα πριν τους διώξουν οι φύλακες.

Τα κοντινά πλάνα και το κυρίως μέρος της μάχης γυρίστηκαν αργότερα σε στούντιο στο Χονγκ Κονγκ, όπου προσπάθησαν να αντιγράψουν τον φωτισμό και την ατμόσφαιρα του μνημείου.

Τσακ Νόρις: Η ανακοίνωση της οικογένειας του

Η οικογένεια του ηθοποιού ανακοίνωσε την είδηση σήμερα, Παρασκευή (20/03), μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

«Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Παρόλο που θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια. Για τον κόσμο, ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας.

Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και μια αμετακίνητη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε τόσες ζωές.

Παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τόσα πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι του.

Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις προσευχές και τη στήριξη που του στείλατε.

Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, σας ζητούμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας. Με αγάπη, η οικογένεια Νόρις».